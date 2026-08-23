محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم از امروز یکشنبه یکم شهریور تا روز دوشنبه دوم شهریور با آسمانی صاف و وزش باد همراه خواهد بود و در برخی مناطق مستعد احتمال شکل‌گیری گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: امروز یکشنبه آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود و وزش باد در برخی ساعات ادامه خواهد داشت که در مناطق مستعد می‌تواند با ایجاد گردوخاک همراه شود و در نتیجه کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهد.



وی گفت: سرعت وزش باد امروز یکشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و جهت آن شرقی خواهد بود و این شرایط جوی در برخی نقاط استان می‌تواند زمینه بروز پدیده گردوخاک را فراهم کند.



وی افزود: دمای هوای شهر قم نیز در نخستین روز شهریورماه روند افزایشی خواهد داشت و کمینه دما ۲۴ و بیشینه دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



دمای قم در روز دوشنبه به ۴۲ درجه می‌رسد



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، روز دوشنبه آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: سرعت وزش باد در روز دوشنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت وزش باد شرقی پیش‌بینی شده است.



وی افزود: دمای هوا در شهر قم طی روز دوشنبه نیز روند افزایشی خواهد داشت و کمینه دمای ۲۳ و بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد برای این روز پیش‌بینی شده است.



وی اظهار کرد: روند تغییرات دمایی نشان می‌دهد پس از کاهش دمای هوا در روز شنبه، دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش نسبی خواهد داشت و شهر قم روز دوشنبه هوای گرم‌تری را تجربه خواهد کرد.



غبار محلی تا میانه هفته ادامه دارد



ترابیان بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه آسمان استان عمدتاً صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست.



وی افزود: شرایط جوی روزهای آینده نشان می‌دهد وزش باد همچنان یکی از پدیده‌های غالب در استان خواهد بود و در مناطق مستعد، احتمال همراهی آن با گردوخاک وجود دارد.



وی گفت: آخرین داده‌های ثبت‌شده هواشناسی نیز نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با دمای ۲۱.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را داشته است.



وی افزود: جمکران نیز با ثبت دمای ۴۱.۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان قم در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته بوده است.



کیفیت هوا در مناطق مستعد تحت تأثیر گردوخاک است



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد و احتمال وقوع گردوخاک در برخی مناطق، شهروندان در مناطق مستعد باید تغییرات شرایط جوی و کیفیت هوا را در روزهای آینده مورد توجه قرار دهند.



وی اظهار کرد: پیش‌بینی وضعیت جوی استان بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی انجام شده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعات جدید در بولتن‌های هواشناسی روزهای آینده اعمال خواهد شد.