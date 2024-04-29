مردم باید ثمره کلنگ زنی ها را ببینند/ لزوم تحقق پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موحد عصر دوشنبه در آیین کلنگ زنی مینی پالایشگاه دهدشت، افزود: در مقابل هیچ سرمایه گذاری تعارف نداریم و هرجایی ببینیم مسیر درست نیست، آن پروژه از طرح های تعریف شده خارج می شود و تاکید ما بر پروژه های ثمر بخش برای مردم است.

وی ابراز داشت: باید دنبال کلنگ زنی طرح هایی باشیم که مردم ثمره آن را ببینند.

موحد با بیان اینکه دولت، دولت امید است، عنوان کرد: باید تعهدات عملیات اجرایی پالایشگاه از فردا آغاز شود.

وی با بیان اینکه مردم در انتخابات نشان دادند تمام قد پای نظام هستند، گفت: انتظار می رود موانع توسعه برطرف و پیگیری برای تحقق سایر پروژه ها را نیز داشته باشیم.