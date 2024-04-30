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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۱

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

بیش از ۲۱ هزار پرونده در جنوب کرمان با صلح و سازش مختومه شد

بیش از ۲۱ هزار پرونده در جنوب کرمان با صلح و سازش مختومه شد

کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت :در سال گذشته ۲۱ هزار و ۲۳۲ فقره پرونده در جنوب استان کرمان با صلح وسازش مختومه شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، ظهر سه شنبه در شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان گفت: شوراهای حل اختلاف جنوب استان کرمان در سال گذشته مجموعاً به ۶۰ هزار و ۸۹۳ فقره پرونده رسیدگی نموده اند و درصد پرونده های سازش شده به پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف جنوب استان در سال گذشته ۳۵ درصد می باشد.

وی افزود: درسال گذشته ۶۱ هزارو ۱۷۹ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در ۹ حوزه قضایی جنوب استان کرمان واردو ۶۰ هزار و ۸۹۳ فقره پرونده با سازش مختومه گردیده است.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان به فعالیت شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان های جیرفت، کهنوج و منوجان اشاره و افزود: در سال گذشته ۳۷۷ پرونده به این شوراهای حل اختلاف وارد و ۳۸۰پ رونده مختومه شدند که از این تعداد ۳۴۶ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: طی سال گذشته تعداد ۳۸ زندانی با کمک شوراهای حل اختلاف ویژه زندان، از زندان های جنوب استان کرمان آزاد شده و ۱۱ فقره پرونده قتل به سازش منجر شد.

کد مطلب 6093305

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