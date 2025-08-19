به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی گفت: نخستین جشنواره ایدههای برتر صلح و سازش بستری را فراهم آورده تا صاحب نظران حوزه داوری و میانجی گری و علاقه مندان به فرهنگ صلح و سازش ایده و ابتکارات خود را در زمینههای مرتبط با داوری، میانجی گری و شوراهای حل اختلاف ارائه نمایند.
وی افزود: کلیه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، کارکنان دادگستری و شورای حل اختلاف، داوران و میانجی گران، صلح یاران و اساتید و دانشجویان حقوق میتوانند با ارائه راهکارهای نوین در کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقا جایگاه صلح و سازش با رویکرد استفاده از نهادهای مردمی در این جشنواره شرکت نمایند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان بیان داشت: مهلت ارسال آثار از ۱ الی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ میباشد و اختتامیه جشنواره در فصل پاییز برگزار خواهد شد.
ابراهیمی، ادامه داد: امید است این رویداد بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت بنیانهای صلح و سازش و ارتقا جایگاه نهادهای مردمی در حل اختلافات باشد.
