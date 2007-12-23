اعلام جزئیات سانحه اتوبوس دانشجویان دامغانی

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه نیمه شب جمعه (ساعت 24 و 10 دقیقه) در 25 کیلومتری دامغان رخ داده است.

در این حادثه یکی از اتوبوسهای حامل دانشجویان پس از برخورد به یک دستگاه کامیون از مسیر خود منحرف شده است. اتوبوس دیگر حامل دانشجویان نیز به دلیل عدم رعایت فاصله دچار سانحه شده است.

وضعیت عمومی چهار نفر از مجروحین این حادثه (راننده، کمک راننده و دو دانشجو) وخیم گزارش شده است.

اطلاعات مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور

مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور نیز در این زمینه اعلام کرد: علت اصلی حادثه عدم توجه به جلو از سوی اتوبوس حامل دانشجویان و برخورد با یک دستگاه کامیون بوده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس ارائه گزارش تلفات این حادثه رانندگی را مربوط به اورژانس جاده ای دانست.

اطلاعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دکتر محمدی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز به مهر گفت: از میان مسافران اتوبوس 44 نفر مجروح و زخمی شده اند که از این میان 39 نفر در بیمارستانهای دامغان، 4 نفر در سمنان بستری و یک نفر به تهران منتقل شده است.

به گفته وی، تعداد کشته های این سانحه رانندگی به 9 نفر افزایش یافته است. 7 نفر در زمان سانحه در دم جان سپردند و دو نفر دیگر در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

پیام تسلیت وزیر علوم

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز با صدور پیامی درگذشت دانشجویان دامغانی که شب گذشته بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند را تسلیت گفت.



به گزارش مهر، در پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است : خبر تأسف انگیز درگذشت تعدادی از دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پایه دامغان در سانحه تصادف موجب تأثر و تألم شدید جامعه علمی و دانشگاهی کشور شد.

اینجانب این ضایعه غمبار را خدمت خانواده‌های ارجمند ایشان، ریاست محترم دانشگاه، اساتید و دانشجویان گرامی تسلیت عرض می‌کنم امیدوارم خداوند رحمان ایشان را با صالحان درگاهش محشور نماید و به بازماندگان و آشنایان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

پیام تسلیت هیئت رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پایه دامغان نیز درگذشت دانشجویان دامغانی که شب گذشته بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند را تسلیت گفت.



به گزارش مهر، هیئت رئیسه دانشگاه علوم پایه دامغان در پیامی آورده است : با نهایت تأسف و تأثر شاهد عروج جانگداز تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پایه در شامگاه عید قربان بودیم.

این دانشگاه در ادامه این پیام آورده است: به منظور گرامیداشت یاد آن عزیزان سفر کرده در ساعت 10 تا 12 صبح روز شنبه اول دی ماه در مسجد رسول اکرم (ص) دانشگاه به سوگ می نشینیم.