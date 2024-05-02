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۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۳۸

داود میرباقری مطرح کرد؛

تاریخ پخش «سلمان فارسی» مشخص شد/ وعده جبلی در یک سال سخت

تاریخ پخش «سلمان فارسی» مشخص شد/ وعده جبلی در یک سال سخت

رییس سازمان صدا و سیما روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت با همراهی محسن برمهانی معاون سیما از پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» بازدید و درجریان روند تولید این سریال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت سیما، پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما با همراهی محسن برمهانی معاون سیما از پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» بازدید کرد و در جریان روند تولید آن قرار گرفت. در این بازدید مهدی نقویان رییس سیمافیلم و جمعی از مدیران ستادی معاونت سیما حضور داشتند.

جبلی درابتدای این بازدید همراه با داود میرباقری کارگردان، برمهانی معاون سیما و حسین طاهری تهیه‌کننده و گروه همراه به تماشای سکانس‌هایی از پروژه نشستند و سپس بخش‌هایی از سریال در حضور وی تصویربرداری شد.

در ادامه میرباقری و طاهری، رییس سازمان صدا و سیما را در جریان روند تولید سریال قرار دادند و توضیحاتی درباره لوکیشن آتشکده ماربین ارایه کردند. این در حالی است که انوش معظمی، امیررضا دلاوری، فرخ نعمتی و حسام منظور از جمله بازیگرانی بودند که در لوکیشن آتشکده ماربین حضور داشته و مقابل دوربین رفتند.

سکانسی که در بازدید جبلی تصویربرداری شد، مربوط به بازی انوش معظمی و حضور هنروران بسیاری بود که در کنار این بازیگر قرار داشتند و به خاطر دقت و حساسیتی که میرباقری در کارگردانی دارد، این سکانس چند بار تکرار شد تا مورد تایید کارگردان قرار بگیرد.

تاریخ پخش «سلمان فارسی» مشخص شد/ وعده جبلی در یک سال سخت

جبلی در حاشیه بازدید از پشت صحنه این سریال گفت: من برای عرض خسته نباشید به گروه تولید سریال خدمت آقایان میرباقری، طاهری و عوامل تولید این مجموعه از جمله بازیگران، هنروران و عوامل پشت دوربین رسیدم تا همچون گذشته در جریان روند تولید و پیشرفت پروژه قرار بگیرم. ما در سازمان صدا و سیما تمام هم و غم و تلاش‌مان این است که نیازهای این مجموعه فاخر و تاریخی و جریان‌ساز تامین شود. خوشبختانه مراحل تولید اعم از تهیه و تامین زیرساخت‌ها و ساخت و سازها و یا تامین مراحل مختلف تولید طبق برنامه پیش می‌رود.

وی ادامه داد: امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های تولید سریال در طول این هفت سال است که تولید این سریال آغاز شده است. می‌توانم بگویم امسال یک سال سرنوشت‌ساز است. لذا وظیفه ما در سازمان صدا و سیما است که از همه ظرفیت‌ها و اختیارات‌مان استفاده کنیم تا این مجموعه طبق برنامه‌ریزی پیش برود. چون استاد میرباقری و همکاران‌شان با جدیت مثال‌زدنی کار را پیش می‌برند. در سرمای زمستان و در مناطق پربرف و در گرمای تابستان زیر آفتاب کار را با دقت و وسواس و حساسیت دنبال می‌کنند. امیدوارم ما و همکاران‌مان در سازمان و به خصوص سیمافیلم هم بتوانیم همچون گذشته در خدمت‌شان باشیم.

در ادامه میرباقری در باره روند تولید سریال افزود: فصل تولد سلمان را گرفته‌ایم و این روزها کار ادامه دارد. در اصل سکانس‌ها مربوط به بودخشان (پدر سلمان) ، فرماندار جی است که در آتشکده ماربین مقابل دوربین می‌رود.

وی در پاسخ به این پرسش که کار چه زمانی به پایان خواهد رسید هم گفت: ما طبق برنامه پیش می‌رویم؛ تدوین هم در حال انجام است و تلاش‌ می‌کنیم سریال را سال ۱۴۰۵ به پخش برسانیم.

تاریخ پخش «سلمان فارسی» مشخص شد/ وعده جبلی در یک سال سخت

حسین طاهری تهیه‌کننده مجموعه «سلمان فارسی» هم درباره تولید سریال گفت: «سلمان فارسی» یکی از مجموعه‌های بزرگ صدا و سیما است که در تولید آن هم نگاه مدیران و هم نگاه ما به آینده و نسل‌های بعدی است. اینجا یک دانشگاه عظیم است که نسل‌ها را برای صنعت فیلمسازی رشد می‌دهد.

وی ادامه داد: در معماری مجموعه تلاش شد تا یک کار جدی از ایران باستان را به جا بگذاریم. دوره‌ای که مغفول مانده بود اما با همت دکتر جبلی این بستر ایجاد شد.

جبلی در انتها به تماشای راش‌هایی از سریال نشست و با طاهری، میرباقری و احمدجو درباره قصه و بخش‌های مختلف این سریال گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 6095197
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • تقدس IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      6 7
      پاسخ
      دوستان خبر رسانی مهر زمانی بود که ملت ایران هاشقانه حتی فرد مسیحی سریال‌های مذهبی را به خوبی دنبال می‌کردند و منتظر پخش آن بودند اما حالا با توجه به مخاطبان بسیار ضعیف که حتی در روز یکبار هم از سیمای کشور دیدن نمی‌کنند چه انتظاری دارید که مشتاقانه به انتظار پخش این فیلم باشند.وسلام
    • محمد IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 7
      پاسخ
      واقعا خجالت آور هست ساخت یک سریال 50 قسمتی تو ایران 7تا 8سال زمان می‌بره آخر هم یک صدم جذابیت سریالهای تاریخی خارجی ها رو ندارن واسه همین ناتوانی هست که کشورهای دیگه سالی یک سریال تاریخی به دنیا معرفی میکنن که هر کدوم از اونها تکه ای از تاریخ ایران بزرگ رو مصادره کردن
    • IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 13
      پاسخ
      ساخت فیلم یک خائن به ایرانی هیچ ایرانی باغیرت انرا نخواهد دید

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