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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۹

آمادگی شرکت نفت مناطق مرکزی برای راه‌اندازی ان‌جی‌ال ۳۱۰۰

آمادگی شرکت نفت مناطق مرکزی برای راه‌اندازی ان‌جی‌ال ۳۱۰۰

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌منظور حل مشکلات و چالش‌های راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار چشمه‌خوش، کارخانه گاز و گاز مایع ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ از این پروژه‌ها بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازدید از پروژه‌های توسعه‌ای غرب کشور از نزدیک به بررسی مشکلات و موانع راه‌اندازی این پروژه‌ها پرداخت و بر آمادگی این شرکت برای راه‌اندازی و افتتاح (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) و ایستگاه تقویت فشار تاکید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر رفع موانع راه‌اندازی این پروژه‌ها و توجه به ضرورت‌های اقتصادی و محیط زیستی آنها به همکاری همه مدیریت‌ها و بخش‌های مختلف شرکت‌های نفت مناطق مرکزی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب برای تسریع در راه‌اندازی آنها تا سفر رئیس‌جمهوری به استان ایلام تأکید کرد.

کارخانه (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت میدان‌های چشمه‌خوش، پایدار غرب، دهلران، دانان و آذر همچنین جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت احداث شده است و افزون بر سودآوری قابل توجه، آثار مثبت محیط زیستی فراوانی برای منطقه به همراه دارد.

کد مطلب 6095788

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