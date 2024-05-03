به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازدید از پروژه‌های توسعه‌ای غرب کشور از نزدیک به بررسی مشکلات و موانع راه‌اندازی این پروژه‌ها پرداخت و بر آمادگی این شرکت برای راه‌اندازی و افتتاح (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) و ایستگاه تقویت فشار تاکید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر رفع موانع راه‌اندازی این پروژه‌ها و توجه به ضرورت‌های اقتصادی و محیط زیستی آنها به همکاری همه مدیریت‌ها و بخش‌های مختلف شرکت‌های نفت مناطق مرکزی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب برای تسریع در راه‌اندازی آنها تا سفر رئیس‌جمهوری به استان ایلام تأکید کرد.

کارخانه (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت میدان‌های چشمه‌خوش، پایدار غرب، دهلران، دانان و آذر همچنین جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت احداث شده است و افزون بر سودآوری قابل توجه، آثار مثبت محیط زیستی فراوانی برای منطقه به همراه دارد.