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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۳

هوادار خاطی سپاهان ١٠ سال محروم شد

هوادار خاطی سپاهان ١٠ سال محروم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره هوادار خاطی دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، درباره گزارش ابرازی علیه هوادار منتسب به باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز در ورزشگاه آزادی در جریان مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان در مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ از سری رقابت‌های لیگ برتر کشور، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مطالب عنوان شده از سوی هوادار موضوع گزارش که در جریان تحقیقات هویت نامبرده نصرا…گرگزن مشخص شده است و اظهارات وی از مصادیق هتک حرمت و توهین محسوب می‌شود، بنابراین مستند به مواد ۶۰ و ۷۱ مقررات انضباطی نامبرده به مدت ۱۰ سال از ورود به کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم خواهد بود.

رأی صادره با لحاظ ماده ۸۹ مقررات موصوف قابل اجرا بوده و ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون خواهد بود.

ضمناً پرونده جهت رسیدگی به تخلفات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مفتوح خواهد بود.

کد مطلب 6096384
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • زاهدی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
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      کاش میشد بیشتر تشریح بشه که چکار نموده . ولی حتما خلاف شان بانوان و سایرین رفتار داشته

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