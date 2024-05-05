قهرمان یخ نوردی جهان در شورای شهر اصفهان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفدریان از کارکنان سازمان آتش نشانی اصفهان، دارنده ۲۴ مدال در رشته یخ نوردی است که ۱۲ مدال از این مجموعه، در مسابقات جهانی به دست آمده است.

به پاس موفقیت‌های اخیر این ورزشکار اصفهانی در مسابقات بین المللی از وی در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان تجلیل شد.

محمدرضا صفدریان در صحن علنی شورا با تقدیر از مدیریت شهری اظهار کرد: مدیریت شهری در دوره اخیر نگاه ویژه‌ای به حضور بنده در مسابقات بین المللی داشته است و پیگیری‌های مؤثری در خصوص شرایط و اعزام من صورت گرفته است.

وی با تشکر از همکاری‌های سازمان آتش نشانی گفت: در سال‌های اخیر به بیش از ۶۰ رویداد بین المللی اعزام شدم که آقای ستایش مربی من و از هیمالیانوردان اصفهانی، نقش مؤثری در موفقیت‌های بنده داشت.

این قهرمان یخ نوردی جهان با بیان اینکه من یک سرباز کوچک از میلیون‌ها جوان ایرانی هستم که توانستم پرچم کشورم را به اهتزاز در بیاورم، گفت: چند سال پیش تلاش کردیم یک پارک برفی در اصفهان ایجاد کنیم، اما کیش در این حوزه گوی سبقت را از اصفهان ربود و در ماه هزاران نفر از این پارک بازدید می‌کنند.

وی افزود: ایجاد این پارک برفی سرمایه بسیار زیادی نیاز ندارد و می‌توانیم چنین پارکی را به عنوان یک جاذبه ورزشی و تفریحی در اصفهان ایجاد کنیم.

مقدس زاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: محمدرضا صفدریان از ارزش‌های شهرداری اصفهان است و افتخاری برای اصفهان و ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: او بارها پرچم کشور را در سراسر جهان به اهتزاز درآورده و این یک افتخار بزرگ برای ما به شمار می‌رود.