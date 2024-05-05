به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی اینرویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
یاسر احمدوند در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بودجه و درآمدهای نمایشگاه کتاب، گفت: نمایشگاه کتاب، ردیف بودجهای مستقلی ندارد و هزینه نمایشگاه کتاب از محل بودجههای حمایت از نشر تأمین میشود. پیش از استقرار دولت فعلی، بیش از ۶۰ درصد از هزینههای نمایشگاه را دولت میپرداخته و درآمدهای نمایشگاه کمتر از یکچهارم بوده است، در واقع فاصله زیادی بین درآمدها و هزینهها بوده است. تلاش ما این است، حجم کمک دولت و حمایت نشر در هزینههای نمایشگاه کاهش یابد؛ سال گذشته حدود ۸۰ درصد هزینه متکی بر درآمدها، حمایتهای مالی و تبلیغات بوده و ۲۰ درصد بر دوش دولت!
وی افزود: اضافه شدن نمایشگاه مجازی هزینهبر است اما با توسعه کار نمایشگاه میزان اتکای بودجه نمایشگاه کاهش یافته است و حدود ۲۰ درصد از هزینه نمایشگاه به صورت مستقیم توسط دولت تأمین میشود و مابقی توسط حامیان مالی، اجاره غرفه و تبلیغات بوده که دستاورد بزرگی است.
احمدوند گفت: نمایشگاه کتاب با روند سابق در معرض تعطیلی بود؛ از نمایشگاه در حال تعطیل به نمایشگاه خودکفا برسیم و تلاش داریم آنچه دولت به نمایشگاه کتاب اختصاص میدهد، صرف یارانه کتاب شود. امیدواریم تا پایان دولت نمایشگاه کتاب همه هزینههای خود را تأمین کند و کمک دولت در حد خرید کتاب باشد نه هزینههای جاری.
رئیس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره شفافیت هزینهها و درآمدهای نمایشگاه کتاب افزود: در موضوع نمایشگاه ناظران قانونی وجود دارند و دیوان محاسبات و مجموعه نظارتی و مؤسسه حسابرسی به صورت مشخص بر هزینههای ما نظارت دارند. عملکرد مؤسسه خانه کتاب توسط حسابرس رسمی مطلوب ارزیابی شده است. عملکرد شفاف، نظارتپذیر، نظارت شده و قابل دفاع است. اتکای هزینههای نمایشگاه به هزینههای دولتی کاهش یافته است. جزئیات برگزاری نمایشگاه به نهادهای مرتبط اطلاع داده شده است.
وی درباره حضور ناشرانی که سال قبل صرفاً در بخش نمایشگاه مجازی شرکت کرده بودند نیز گفت: ناشرانی که به دلایل مختلف در نمایشگاه شرکت نمیکنند، اینگونه نیست که نتوانند در دوره بعد شرکت کنند بلکه امکانش فراهم است اما طبیعی است در ازدحام حضور کسانی که هر سال شرکت میکنند اگر اولویت بندی شود، اولویت با کسانی است که حضور مستمر دارند.
یاسر احمدوند درباره ناشرانی که اقدام به کتاب سازی میکنند نیز افزود: ناشری مشخصاً به عنوان کتاب ساز در دستهبندی رسمی نداریم، این اصطلاحی است که به تعدادی از ناشران پختهخوار، اطلاق میشود که اغلب با استفاده از گریزگاه و خلأ قانونی کتاب منتشر میکنند و حضورشان اشکال قانونی ندارد زیرا از خلأ قانونی استفاده میکنند. البته در قیمتگذاری هم رعایت انصاف نمیکنند تا بتوانند تخفیف بالا ارائه دهند بنابراین تلاش کردیم اگر ناشری روشش اینگونه است که آثار ناشران دیگر را کپی کرده یا استفاده نادرست و غیرقانونی داشته است و این موضوع برای ما محرز شده باشد، در نمایشگاه حضور پیدا نکند. البته این روند نیاز به کار جمعی و گروهی است.
رئیس نمایشگاه کتاب در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعداد ناشرانی که حکم محرومیت از نمایشگاه گرفتهاند، گفت: تعداد ناشران محروم، انگشت شمار است و امسال ۲ ناشر محروم شده و نتوانستند در نمایشگاه حضور پیدا کنند. امیدوارم امسال با همکاری ناشران، تخلفاتی نداشته باشیم که منجر به محرومیتشان شود.
علی رمضانی سخنگوی نمایشگاه نیز در پاسخ به سوالی درباره طرح «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» و «پایتخت کتاب» نیز گفت: امسال دبیرخانه این رویداد، برنامه مفصلتری ترتیب داده است. جانمایی آنها در ورودی نمایشگاه و در بلوار امام رضا (ع) و پشت ناشران خارجی است.
احمدوند در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش اجاره بهای غرفهها در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: اگر حساب کنیم هزینههای دریافتی به عنوان اجاره بهای غرفهها نسبت به هزینههای نمایشگاه اندک است و بالا نبوده و این عدد قابل عنوان نیست درآمد ناشی از اجاره غرفهها، یک پنجم هزینه برگزاری نمایشگاه را پوشش نمیدهد و اگر هزینه برگزاری از ناشران اخذ شود، اجاره غرفهها باید ۵ تا ۱۰ برابر شود. توجه به این نکته ضروری است که دولت همواره تلاش میکند ناشران با کمترین هزینه در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشند.
وی با اشاره به یارانه اعتباری خرید کتاب گفت: امسال تلاش کردیم یارانهها افزایش یابد و کمک دولت به کتابخوان ها برسد، همچینن تلاش کردیم تا اقشار دیگری بتوانند از یارانه استفاده کنند که به محض نهایی شدن اطلاع رسانی میشود. طبق آئین نامه مصرف بن نهادها و سازمانها تا ۲۰ درصد از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر است. به طور کلی نیز مصرف بنها قائده مشخصی دارند که کاملاً شفاف و روشن است. البته یارانه تخصصی نیز برای یک هزار مدرسه در نظر گرفته شده است که عمده آنها کتاب کودک و نوجوان خریداری میکنند.
احمدوند درباره نحوه خریداری کتاب توسط مدارس نیز گفت: کتابها در ایام نمایشگاه کتاب توسط مدیران و معلمان انتخاب میشود و سپس به مدارس تحویل خواهد شد.
احموند درباره سهم فرهنگ از یک درصد بودجه دستگاهها و نهادهای مختلف افزود: در موضوع سهم یک درصد در بودجه سال گذشته تلاش میشود که یک درصد درآمد شرکتهای دولتی و غیره به فرهنگ اختصاص یابد که هنوز سهمی از این بخش حاصل نشده و فعلاً نمایشگاه از این امکان بهره مند نیست.
رئیس سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تغییر مهمان ویژه این رویداد گفت: کشور هند در ابتدا به عنوان مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب انتخاب شده و اعلام شده بود، این انتخاب به دلیل سابقه دیرینه تمدنی و گسترش ارتباطات فرهنگی با این کشور بود. در فروردین ماه نیز کشور هند به نمایشگاه آمدند و از محل غرفه خود بازدید داشتند اما پس از پاسخ تنبیهی ما به رژیم صهیونیستی در پی حمله به کنسولگری ایران وزارت خارجه سفر اتباع هند به ایران و اسرائیل را ممنوع کرد و امکان حضور هندیها فراهم نشد بنابراین کشور یمن در بین کشورهایی که بودند انتخاب شد البته یمن هم در حوزه فرهنگ بیظرفیت نیست و ارتباطات فرهنگی ما با یمن دیرینه است و ظرفیت یمن نباید کوچک شمرده شود و این تعامل به بسط همکاریها منجر خواهد شد.
رمضانی سخنگوی نمایشگاه کتاب نیز در پاسخ به سوالی درباره یارانه و فسادهای مرتبط با آن گفت: از زمان تخصیص یارانه کاغذی به دنبال تدابیری ویژه برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد هستیم، در این زمینه در بخش مجازی نیز ما تدابیر ویژهای اندیشیدهایم، البته گزارشهایی دریافت کردیم اما حجم گزارشها در مرکز پاسخگویی به شدت اندک و در حد یک هزارم هم نیست. اگر کسی پیشنهاد نقد کردن یارانه و بنکارتها را داشت، مردم به مرکز اطلاع رسانی نمایشگاه اطلاع بدهند، زیرا این موضوع خلاف قوانین و مقررات نمایشگاه است و بخشی از احکام رسیدگی به تخلفات مربوط به این موضوع است.
وی همچنین افزود: تدبیر ما این است که بر افرادی که در سالهای مختلف از جنس ناشر و کتابفروش تخلف کردند نظارت بیشتری داشته باشیم بنابراین قوانین سختگیرانه پیشبینی شده که براساس الگوی رفتاری در نمایشگاه و بازار کتاب سال گذشته با آنها رفتار شود.
در بخش دیگری از این نشست، احمدوند درباره همزمانی روز رأیگیری انتخابات مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: طی همکاری با وزارت کشور امکان رأی دادن مراجعهکنندگان در محیطهای عمومی مصلی فضایی پیشبینی شده است.
وی همچنین درباره محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتخاب مصلی امام خمینی برای این رویداد گفت: مصلی امام خمینی (ره) در میان مخاطبان و مسؤولان این رویداد مطلوبتر از شهر آفتاب است.
احمدوند درباره وضع قوانین مشخص جهت حفظ و برقراری حجاب و عفاف در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب یک رویداد فرهنگی است در زمینه حجاب نیز سال گذشته موفقیت خوبی را داشتیم و امسال نیز امیدواریم به همان شکل پیش برویم.
نظر شما