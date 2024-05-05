به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عصر بهاری ۱۰ اردیبهشت ماه نشست هم‌اندیشی وزرای ادوار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای ادوار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد.

وزرای پیشین در این جلسه هم اندیشی، بر لزوم استفاده از پژوهش‌های بومی در تألیف کتب درسی تاکید داشتند. تا ایران اسلامی بتواند همچون گذشته مجدداً پرچم دار علم و فناوری در دنیا باشد. تلاش برای ایفای نقش اعضای هیأت علمی به عنوان مهم‌ترین بازیگر در آموزش عالی و ایجاد انگیزه و نشاط لازم در آنها برای این امر و البته احترام ویژه برای وی و مهیا کردن امکان ارائه نظرات این قشر فرهیخته به شرط عدم ساختارشکنی، از مواردی بود که در این جمع مطرح شد.

تلاش برای توجه به تألیف کتب درسی فارغ از موضوع رتبه اعضای هیأت علمی و دعوت از اساتید برجسته برای تألیف کتاب‌های مرجع درسی از موارد مورد اشاره بود. توجه به لزوم استمرار جریان علم و فناوری کشور نیز از مباحث دیگر مطرح شده در این نشست بود که در این خصوص گزارش مهمی در مجلس خبرگان از ۴۰ سال علم وفناوری کشور و نقش کلیدی مقام معظم رهبری در این پیشرفت تهیه و ارائه شده است.

تاکید بر ضرورت تألیف کتب درسی بومی در علوم انسانی و تلاش برای انجام پیمایش‌های علمی برای اخذ نظرات اساتید این سرزمین با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در وزارت علوم محور دیگری از مباحث این جلسه بود. بزرگ مردان عرصه آموزش عالی همچنین تاکید کردند که مشکلات اساتید دانشگاه‌ها باید بررسی ویژه شود تا بتوان آنها چاره‌ای اندیشید. اهمیت جذب دانشجویان بین‌الملل هم از دید این جمع پنهان نماند و بر لزوم ترغیب جذب دانشجویان خارجی که در قانون برنامه ششم و هفتم آمده است، تاکید شد.

در این جلسه پیشنهادات عملیاتی برای برقراری ارتباط مؤثر بین حوزه و دانشگاه هم مطرح شد، از جمله اینکه سه دانشگاه به صورت پایلوت انتخاب بشوند که هرکدام یک میز مشترک با یکی از حوزه‌های علمیه قم داشته و بتوانند با هم همکاری علمی داشته باشند و کارهای پژوهشی مشترک تعریف کنند و در صورت موفقیت، به دیگر دانشگاه‌ها تعمیم داده شود. احیای شورای عالی عتف، حضور رئیس جمهور و اهتمام و توجه ایشان برای حضور در جلسات شورای عتف با وجود تعطیلی و عدم حضور رؤسای جمهور پیشین به مدت ۱۱ سال از مباحث دیگر مطرح شده در این نشست بود.

به عقیده این بزرگان شورای عتف می‌تواند دستگاه‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی را در سیاست‌گذاری همراه کند و بر این اساس دستگاه‌ها می‌توانند در اجرا هم دخیل شوند و بنابراین می‌توان دانشگاه‌ها را به عنوان محور پیشرفت کشور در نظر گرفت و دیوار بین دانشگاه، مجلس و دولت را برچید تا دانشگاه بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند. تقویت هیأت‌های امنا به گونه‌ای که بتوانند نقش جدی تری به عنوان رکن مهم دانشگاه در سیاست گذاری مسائل اصلی دانشگاه ایفا کنند نیز بحث بعدی این جمع بود. توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تاکید بر اینکه دانشگاه باید به رسالت خود که همانا اهمیت دادن به مسائل جامعه و کشور است نیز در این جمع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته این فرهیختگان میزان اهمیت علم و فناوری در کشور زمانی مشخص شد که ترورها از حوزه سیاسی و نظامی به سمت ترور دانشمندان و افراد علمی متمایل شد و این نشان دهنده اهمیت پیشرفت علمی بود به گونه‌ای که قدرت‌های استکباری به سمت حذف نیروهای علمی رفتند تا از پیشرفت کشور جلوگیری کنند.

تلاش برای افزایش ادبیات مشترک نیروهای جوان کشور به گونه‌ای که بتوانند با دیگر نسل‌ها ارتباط بیشتری برقرار کنند نیز از دیگر دغدغه‌ها و مباحثی بود که در این نشست مطرح شد. حتی کنشگری و حساسیت وزرا و اعضای جلسه ادوارهم مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که این فرهیختگان هم باید به نقاط مهم و حیاتی نظام و اینده کشور حساس باشند و کنشگری و اعلام موضع کنند، سختی‌ها و موفقیت‌های دوره مدیریت خود را مطرح کنند تا جوانان و دانشجویان به آینده امید داشته باشند.

در این نشست تاکید شد که سختی‌های گذشته کشور در ادوار مختلف باید بیان شود تا مردم و جوانان بدانند اگر الان سختی‌هایی وجود دارد قبلاً هم بوده اما با تلاش، کوشش، تدبیر و مقاومتی که اتفاق افتاد موفقیت‌های بزرگ حاصل شد. پای عملیات وعده صادق هم به این نشست باز شد و تاکید شد که پایه مهم عملیات وعده صادق علم و فناوری بود. تربیت نیروی انسانی فناور، محقق و معتقد به چارچوب‌ها و مبانی اسلام و انقلاب باعث شد که این عملیات با موفقیت انجام شود. تقویت عشق و اعتقاد در اساتید با توجه ویژه به مباحث فرهنگی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در این نشست همچنین پیشنهاد شد که مشکلات فرهنگی به فرهنگستان‌های علوم ارائه شود تا آنها با ظرفیتی که دارند به سوالات پاسخ دهند. اشاره شد که گاهی به فرهنگ کشور و دانشگاه‌ها بی توجهی شده، قوانین مهم کشور در حوزه‌های مختلف از جمله آزاد اندیشی، حجاب و عفاف و مصوبات مربوط به سندهای توسعه علمی کشور و سند نقشه جامع علمی کشور اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود. استفاده از ظرفیت اساتیدی که در حوزه‌های فرهنگی نظر دارند و کار کرده اند و دانشجویانی که در این حوزه فعال بودند نیز در این نشست مورد بررسی و تاکید پیشکسوتان قرار گرفت. پیشنهاد تشکیل منظم جلسات با موضوعات مشخص و با مصوباتی که حالت اتاق فکر در حوزه‌های مختلف داشته باشد هم مطرح شد.

در این نشست این بحث هم مطرح شد که گاهی مسائلی که ارتباط با وزارت علوم ندارد به وزارت عتف تحمیل می‌شود و وزارت باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که عامل ایجاد آن نیست، از جمله مسئله فرهنگ. دانشگاه‌ها مدتهاست که بیش از اندازه وارد سیاست بازی شده اند و باید تلاش شود که دانشگاه‌ها به معنای واقعی سیاسی باشند. در این جلسه اذعان شد که وزرات علوم یکی از موفق ترین بخش‌های کشور بوده و وقتی توفیقات را دشمنان می‌بینند در حوزه‌های مختلف حمله‌های گسترده‌ای به حوزه‌های علم و فناوری می‌کنند که نشان دهنده پیشرفت فوق العاده است و باید تلاش کرد که رفتار ما در راستای خواست دشمن نباشد. در این نشست پیشنهاد برگزاری هر ۶ ماه یکبار چنین نشست‌هایی هم مطرح شد.

در پایان، میزبان مراسم که زلفی‌گل بود در جمع‌بندی خود تاکید کرد که عملیات وعده صادق محصول پیشرفتهای علم و فناورانه و تربیت نیروی انسانی است که در وزارت علوم اتفاق افتاده است و این جزو افتخارات وزارت علوم است. اگر کسی قصد دارد که جایگاهی در دنیا داشته باشد بهترین راه این است که در حوزه علم و فناوری سرمایه گذاری کند. گفتنی ست در این نشست حجت الاسلام و المسلمین علیرضا صدرحسینی_ حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی_ دکتر حسن عارفی_ دکتر محد رضا هاشمی گلپایگانی_ دکتر جعفر توفیقی_ دکتر محمد مهدی زاهدی_ دکتر مصطفی معین_ دکتر کامران دانشجو_ دکتر رضا فرجی دانا_ دکتر منصور غلامی و دکتر محمد علی زلفی گل حضور داشتند.