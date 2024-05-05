پایداری تولید در نفت و گاز مارون با تکمیل ۲۲ پروژه در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون، قباد ناصری با بیان اینکه ۲۲ پروژه با اعتبار حدود ۸۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ تکمیل شد، بیان کرد: ۱۱ پروژه دیگر با اعتبار ۶۸۹ میلیارد ریال در حال اجراست و بهزودی بهرهبرداری میشوند. همه زیرساختهای موردنیاز در بخش عملیات و مسئولیت اجتماعی رضایتبخش ارزیابی میشوند و امیدواریم دیگر پروژههای مرتبط با تولید نیز بهزودی تکمیل شوند.
وی جابهجایی خطوط لوله چاههای نزدیک به روستاهای همجوار، ایمنسازی روستاهای همجوار، احداث دیوارهای حائل، احداث یا بهسازی جادههای دسترسی، حفاظت فیزیکی از تجهیزات و کالاهای شرکت، مقاومسازی سازههای حامل، استقرار یا جابهجایی جرثقیلهای فرایندی، احداث فونداسیون ماشینآلات فرایندی و تأسیسات فرآورشی، احداث، تخریب و بازسازی پلهای مواصلاتی، محوطهسازی، احداث گودالهای جمعآوری و ساخت مخازن را از مهمترین اقدامهای انجامشده بهمنظور تضمین تولید پایدار شرکت در سال ۱۴۰۲ برشمرد.
محمد نوری ممبینی، سرپرست امور مهندسی و ساختمان نفت و گاز مارون نیز گفت: احداث یا بهسازی مدارس، ترمیم مسیرهای دسترسی روستایی، احداث پلهای دسترسی برای تسهیل کشاورزی و تردد دام و خودروهای روستاییان، زیرسازی و آسفالت خیابانهای روستاهای همجوار تأسیسات بهمنظور عمل به مسئولیت اجتماعی و خدمترسانی به مردم از سوی امور مهندسی و ساختمان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون انجام شد.
وی همچنین جایگزینی خطوط لوله فلزی با لولههای غیرفلزی بعضی چاهها، رنگآمیزی خطوط درون تأسیسات در مجتمعهای صنعتی، احداث مخازن آب صنعتی در سه مجتمع، احداث خط لوله ۱۰ اینچ انتقال نفت نمکی کمفشار مجتمع صنعتی کوپال به مجتمع صنعتی شماره یک مارون، احداث حوضچههای استاندارد برای دفع سلج، توسعه سکوهای مواد شیمیایی، بهسازی فونداسیونهای بتنی در تأسیسات، احداث دیوارهای پیشساخته بتنی اطراف تأسیسات، محوطهسازی و آسفالت واحدهای عملیاتی و احداث بالگرد نشین در واحدهای عملیاتی را از مهمترین برنامههایی دانست که برای سال ۱۴۰۳ در دستور کار امور مهندسی و ساختمان نفت و گاز مارون قرار گرفتهاند.
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