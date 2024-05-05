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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۳۱

حجت الاسلام زمانی:

رسول الله (ص) محور وحدت هستند

رسول الله (ص) محور وحدت هستند

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در دیدار با زائران عمره گزار اهل سنت از رسول الله (ص) به‌ عنوان محور وحدت نام برد و گفت: امامان شیعه به وحدت اهتمام داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد زمانی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه در هتل منازل الزهرا میهمان زائران عمره‌گزار اهل سنت از کرمانشاه بود.

در این دیدار ابتدا مسئولان کاروان ضمن خوشامدگویی به حجت الاسلام زمانی، از زحمات بعثه رهبری و سازمان حج و زیارت برای برقراری سفرهای عمره تشکر کردند.

در ادامه، حجت الاسلام زمانی در سخنانی از رسول اکرم (ص) به‌عنوان محور وحدت نام برد و اهمیت مودت با اهل بیت را یادآور شد.

وی با اشاره به حدیث" من صلی معهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله فی الصف الاول-کسی که در صف اول نماز جماعت اهل سنت شرکت کند، مانند آن است که در صف اول پشت سر پیامبر (ص) نماز خوانده باشد" از قول امام صادق (ع) اهتمام اهل بیت به وحدت را یادآور شد.

کد مطلب 6097426

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