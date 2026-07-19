به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی این شورا، با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب و تحلیل شرایط حساس کنونی کشور، مواضع تندی علیه بدعهدی‌های آمریکا اتخاذ کرد.

نورصالحی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که حدود ۲۰ روز پیش میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا با وساطت برخی کشورها صورت گرفته بود، اظهار کرد: اتفاقات اخیر، تیر خلاص بر توهم قابل‌اعتماد بودن آمریکا بود. هنوز مرکب امضای رئیس‌جمهور آمریکا خشک نشده بود که خباثت ذاتی آنان نمایان شد و بندهای توافق را یکی پس از دیگری زیر پا گذاشتند. این رخداد، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که منطق حاکم بر کاخ سفید، تنها زبان زور، تعدی و تمامیت‌خواهی است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه رفتار اخیر آمریکا برای بسیاری از ملت‌های دنیا نیز آشکار شده است، افزود: برای مردم بصیر ما که از ابتدا حقیقت را دریافته بودند، این خباثت تازگی ندارد اما امروز حتی برای دولت‌های دیگر نیز مسجل شده که آمریکا با هیچ‌کس عهد و پیمان پایداری ندارد و تنها به دنبال مصادره منافع دنیا به نفع خود است.

هشدار نسبت به ابعاد جنگ جدید علیه ایران

وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور، به ابعاد جنگ همه‌جانبه‌ای که ایران با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: عملاً وارد مرحله جدیدی از رویارویی شده‌ایم که ابعاد آن روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. این فشارها که از جبهه‌های جنوب کشور کلید خورد، اکنون در حال گسترش به سایر نقاط و مراکز استان‌هاست. این همان نقشه شوم دشمن برای درگیر کردن ایران در میدان‌های متعدد است.

نورصالحی با تجلیل از جان‌برکفان این میدان‌های نبرد، خاطرنشان کرد: دست رزمندگان اسلام را می‌بوسیم که امروز در شرایطی به مراتب سخت‌تر از دوران دفاع مقدس، از کیان، اعتبار و ارزش‌های نظام دفاع می‌کنند. تکریم خانواده‌های این عزیزان و به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، کمترین وظیفه‌ای است که بر دوش ما و همه شهروندان قرار دارد.

وحدت تنها پادزهر توطئه‌ها است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از ۵ ماه پایداری ملت ایران در خیابان‌ها برای خنثی‌سازی اغتشاشات، تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه امروز ما، اتحادی است که پس از شهادت رهبر شهید انقلاب شکل گرفت. دشمن دقیقاً همین انسجام را نشانه گرفته است.

وی با لحنی صریح خطاب به جریان‌های نفاق داخلی گفت: وظیفه ما این است که در برابر دو گروه بایستیم نخست کسانی که از سر ناآگاهی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که باید آن‌ها را آگاه کرد و دوم کسانی که آگاهانه در حال ایجاد شکاف و نفاق در صفوف مردم هستند. این افراد باید رسوا شوند تا اهداف هم‌راستا با دشمنان نظام، راه به جایی نبرد.

نورصالحی با تاکید بر وظیفه مدیریت شهری اصفهان در حفظ این انسجام ملی، یادآور شد: در شورای شهر اصفهان اولویت نخست ما حمایت قاطع از حضور مردم در میدان‌های دفاع از انقلاب و تلاش بی‌وقفه برای حفظ اتحاد در سطح شهر است. اجازه نخواهیم داد حتی کوچک‌ترین آسیبی به این وحدت خدشه‌ناپذیر وارد شود و با تمام توان، در کنار مردم و رزمندگان میدان خواهیم ماند.