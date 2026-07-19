به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان صبح امروز یکشنبه ۲۸ تیر به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان آن مسعود فراهانی با کسب ۴۱ رای ماخوذه به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.
در این مجمع مهین فرهادیزاد (نماینده کمیته ملی المپیک)، محمد پرگر (رئیس کنفدراسیون ورزشهای ناشنوایان آسیا) و کامیار سلطانی (مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی) حاضر بودند.
مسعود فراهانی تنها کاندیدای احراز این پست بود که پس از طی مراحل قانونی و احراز صلاحیت از سوی نهادهای ذیربط در رقابت نهایی شرکت کرد.
پیش از این مسئولیت سرپرستی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان بر عهده محمداسد مسجدی بود.
انتخاب اعضای هیئت رئیسه به مجمع آینده موکول شد.
در ادامه این مجمع رأیگیری برای انتخاب یک عضو هیئت رئیسه انجام شد که علی پازوکی با کسب ۳۶ رأی به عنوان نماینده هیئتهای استانی در هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب و معرفی شد.
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