به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانی‌، با پرداختن به روند بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی پایتخت اظهار کرد: سیاست ما این است که پروژه‌ای که آماده بهره‌برداری است، معطل برگزاری مراسم افتتاحیه نماند و به محض تکمیل، در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: بر همین اساس، طی روزهای گذشته زیرگذر تقاطع غیرهمسطح حکیم-تعاون به بهره‌برداری رسید و اکنون نیز چندین پروژه دیگر در مراحل پایانی قرار دارند یا آماده بهره‌برداری هستند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر پروژه شهر آفتاب، میدان سپاه، پل روددره فرحزاد که از روی بزرگراه نیایش عبور می‌کند و همچنین تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی در محدوده بیمارستان شریعتی شماره ۲ به بهره‌برداری رسیده‌اند و در حال استفاده هستند.

شعبانی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این پروژه‌ها در فرصت مناسب برگزار خواهد شد، گفت: هر زمان شرایط و فرصت مناسبی برای برگزاری مراسم فراهم شود، افتتاح رسمی این پروژه‌ها را انجام خواهیم داد.

وی درباره زمان افتتاح میدان سپاه نیز اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که این پروژه ظرف یک هفته آینده به طور رسمی افتتاح شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه به دیگر پروژه‌های آماده افتتاح اشاره کرد و گفت: پروژه گاندی که شامل تعریض پل در تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و بزرگراه همت در محدوده خیابان گاندی است، از دیگر طرح‌هایی است که آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: همچنین یک دوربرگردان تکمیلی در بزرگراه نواب و تقاطع تندگویان نیز در دست تکمیل است که هم‌اکنون در مرحله اجرای آسفالت، خط‌کشی، نصب علائم و انجام اقدامات تکمیلی قرار دارد.

شعبانی با اشاره به برنامه زمان‌بندی افتتاح این پروژه‌ها تصریح کرد: تلاش ما این است که این هفت پروژه حداکثر تا اوایل مردادماه به بهره‌برداری رسمی برسند.

وی خاطرنشان کرد: البته بهره‌برداری عملیاتی این پروژه‌ها و استفاده مردم از آنها در حال انجام است و شهروندان می‌توانند از این زیرساخت‌ها استفاده کنند، اما مراسم رسمی افتتاح نیز با هدف تقدیر و تشکر از همکاران و عوامل اجرایی پروژه‌ها در زمان مناسب برگزار خواهد شد.