به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، بنابر اعلام یک منبع عبری، این عملیات با پرتاب ده‌ها راکت از سوی مقاومت فلسطین به مکان تجمع نظامیان صهیونیست انجام شده است که در همان هنگام وقوع تلفاتی بر جا گذاشته است.

در مرحله دوم این عملیات پس از ورود یگان‌های نظامی به محل رخداد، بار دیگر این منطقه هدف حمله راکتی قرار گرفت که در نتیجه آن تلفات بالاتر رفت.

این منبع عبری گزارش داد که در این عملیات شمار زیادی از صهیونیست‌ها کشته و زخمی شده اند، امری که تصاویر منتشر شده از چادرهای محل حضور نظامیان صهیونیست نیز موید آن است.

گردان‌های قسام ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیاتی با حضور گروهان‌های قدس، نظامیان اشغالگر صهیونیست را در پایگاه نظامی کرم ابو سالم و اطراف آن با موشک‌های کوتاه برد ۱۱۴ میلیمتری رجوم هدف قرار داده است.

یدیعوت آحارونوت نیز در این باره گزارش داد که این حادثه، رخدادی خطرناک بوده و مقامات درباره انتشار جزئیات آن و همچنین شمار کشته شدگان و مجروحان سیاست سانسور را اجرایی کرده‌اند.