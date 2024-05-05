به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برنامه‌های دهه کرامت استان زنجان، از کلنگ‌زنی چایخانه آستان قدس رضوی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این دهه در زنجان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا ۲۱ چایخانه آستان قدس رضوی در زنجان ایجاد شود.

وی با یادآوری اینکه مقرر شده است تا خادمان و پرچم متبرک حضرت معصومه (س) در روز ۲۱ اردیبهشت به زنجان برسند، افزود: قرار است خادمان به مدت سه روز در زنجان حضور داشته باشند.

این مسؤول در خصوص برنامه‌های خادمان حرم حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: این خادمان قرار است طی مدت سه روز برنامه‌های خود را در زندان‌های زنجان، ابهر و خدابنده به اجرا بگذارند.

محمدی در رابطه با برنامه‌های خادمان حرم امام رضا (ع) نیز یادآور شد: این خادمان نیز برنامه‌های خود را به مدت یک هفته با عنوان «زیر سایه خورشید» در سطح استان به خصوص شهرستان‌های خرمدره، سلطانیه و طارم به اجرا بگذارند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه ایجاد چایخانه آستان قدس رضوی یکی از برنامه‌های مهم در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: در همین راستا مقرر شده است تا ۸۸۸ چایخانه در سطح کشور ایجاد شود که سهم استان زنجان از چایخانه‌های آستان قدس رضوی ۲۱ چایخانه خواهد بود.

غلامرضا نظری، مدیر روابط‌عمومی شهرداری زنجان نیز در ادامه این نشست خبری یکی از رویکردهای اصلی برنامه‌های دهه کرامت را افزایش نشاط اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای اینکه بتوان این برنامه‌ها را به بهترین شکل ممکن به اجرا گذاشت، باید از ظرفیت مردمی در اجرای برنامه‌ها استفاده کنیم.