ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شدند، گفت: مساحت کل زمینهایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنجهزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعتشهرها را یکی از سیاستهای موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیتهای کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.
وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژهها و کنترل کیفی این پروژهها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامهداد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار میگیرد.
مالکی همچنین برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استانها نیز اعلام آمادگی کرد.
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