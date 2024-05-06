به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا که خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به نمایش گذاشته و از دانشگاه اخراج شده‌اند، می‌توانند بورس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران شده و به تحصیل خود ادامه دهند.

داداش پور با اعلام حمایت از دانشجویان معترض به جنایات اسرائیل، تصریح کرد: دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی از جایگاه رو به رشد و خوبی برخوردار هستند و دانشجویان اخراجی دانشگاه‌های آمریکایی در هر رشته ای که تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند می‌توانند از ظرفیت موسسات آموزش عالی ایران بهره مند شوند.

وی ایران به عنوان کشوری که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا مستقل بوده و یار مظلومان جهان است معرفی نمود و افزود: سیاست‌های ایران اسلامی بر اساس آنچه حضرت امام خمینی"ره" ترسیم فرموده بود و راهبردهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی و استعمار زدایی و فرهنگ سازی این سیاست بوده و است و باهمین رویکرد بود که توانستیم هیبت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دنیا به چالش بکشیم و امروز چشم تمامی آزادیخواهان جهان به ایران دوخته شده است که در حمله موشکی به اسراییل با خوشحالی جهانیان این نگاه به عیان مشخص گردید و امروز با همین نگاه و سیاست است که وزارت علوم با افتخار اعلام آمادگی جذب هر دانشجوی معترض و اخراج شده را مطرح می‌کند.

رییس سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به تخریب مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در غزه و به تعطیلی کشاندن آن‌ها یادآور شد: دانشگاه‌های ایران با توجه به ظرفیت‌های خوبی که از آن بهره‌مند هستند این آمادگی را دارند تا ما بتوانیم به بورسیه دانشجویان غزه نیز بپردازیم.

رییس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بی تردید ایران ملجا و خانه امن تمامی ظلم ستیزان و مظلومانی است که به خاطر مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی از تحصیل و زندگی باز مانده‌اند.

وی برخورد بی منطق و خشن پلیس آمریکا با دانشجویان را رسوایی این کشور در برابر شعار آزادی بیان در غرب عنوان کرد و اظهار داشت: این حرکت پلیس و نوع برخورد حاکمیت با این جریان و حرکت دانشجویی نشان داد شعار آزادی بیان و ارج نهادن به قشر تحصیلکرده سرابی بیش نبوده و تشت رسوایی غرب با این رفتار به صدا در آمده و به تمامی کسانی که به هر نوعی دل در گرو مهد توسعه و آزادی آمریکا داشتند، فهماند هر کجا که سیاست این کشور اقتضا نماید، تمام شعارها را در برابر منافع خود ذبح می کند و ذره ای به شعارها ارزش قائل نخواهد شد.

وی در پایان سیاست راهبردی ایران را مبارزه با مستکبران و دفاع از مظلومان نام برد و خاطر نشان ساخت: دیروز با موشک و پهپاد هیمنه پوشالی و گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و آمریکا را به چالش کشیدیم و اقتدار ایران اسلامی را در عمل به اثبات رساندیم و نقاب از چهره واقعی استکبار که تهدید به گزینه‌های روی میز داشت کنار زدیم و امروز با اعلام آمادگی جذب دانشجویان معترض و اخراجی علیه جنایات رژیم صهیونسیتی، ظرفیت و نگاه ایران را در همه عرصه‌ها به ویژه دانش گستری و جذب دانشجویان مظلوم با هر نژاد و زبانی به دنیا نشان می دهیم و ایران اسلامی همواره پشتیبان حق خواهان و پشیمان کننده زورگویان عالم بوده و بر همین سیاست و روش باقی خواهد ماند.