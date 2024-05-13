اعطای «بورس فلسطین» به دانشجویان فلسطین و حامیان مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را حمایت از آزادیخواهان، مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان عنوان کرد و اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) همواره جمهوری اسلامی ایران را شریک غم مظلومان جهان دانسته و در بیانات خود حمایت از مستضعفین را مورد تاکید قرار داده و پیروزی مظلومین را در گروی نابودی مستکبرین دانسته اند.

وی در ادامه به بیانیه گام دوم در حمایت از مظلومین اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم نیز حضور ایران در کنار مظلومان جهان را نشانگر جوانمردی و مروت انقلابی نظام دانسته و با عبارت" همواره چنین باد" بر استمرار و عدم تغییر در این سیاست را مورد تاکید قرار داده اند.

داداش پور به اصل ١۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: بر اساس این اصل ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان، حمایت می‌کند.

وی افزود: بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به دانشجویان فلسطینی و حامیان آن تحت عنوان «بورس فلسطین» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و بزودی سامانه و فرآیند ثبت نام از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی خواهد شد.

داداش پور این بورس را به حامیان ملت فلسطین نیز تعمیم داد و بیان داشت: هر دانشجویی در هر نقطه از جهان که حامی مردم مظلوم فلسطین باشد و بخاطر این حمایت از تحصیل باز بماند و یا تمایل به تحصیل در ایران داشته باشد، وزارت علوم با تمام وجود او را در چتر حمایتی خویش قرار خواهد داد و این بورس مشمول این گونه دانشجویان نیز خواهد شد.

رییس سازمان امور دانشجویان تظاهرات دانشجویان آمریکایی علیه جنایت های شرم آور رژیم صهیونیستی را تداعی گر حرکت دانشجویان دانشگاه های آفریقای جنوبی علیه نژادپرستی دانست و اظهار داشت: استمرار حرکت انقلابی دانشجویان آفریقای جنوبی باعث شد سفره تبعیض نژادی در این کشور برچیده شود. امیدوارم این حرکت فعلی دانشجویان آمریکایی نیز منجر به پایان ظلم و ستم رژیم صهیونیستی گردد و مردم فلسطین به حقوق واقعی خویش دست یابند و رژیم غاصب از این سرزمین مقدس برای همیشه اخراج شود و خاورمیانه از وجود این غده سرطانی رهایی یابد.