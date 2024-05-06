چرا ساترا به حذف «حشاشین» ورود کرد؟/ ترور را به ایران نسبت دادند!

محمود گبرلو مجری تلویزیون، منتقد و کارشناس سینما درباره توقف پخش سریال «حشاشین» در پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی به خبرنگار مهر گفت: سریال «حشاشین» که چند قسمت آن از پلتفرم‌های مختلف پخش می‌شد ناگهان از پخش آن جلوگیری به عمل آمد. حرکت سنجیده و اصولی که توسط ساترا انجام شد و ای کاش زودتر توسط خود پلتفرم‌هایی که در شبکه داخلی ایران فیلم‌های متفاوت نشان می‌دهند، پیش‌بینی و جلوگیری می‌شد.

وی اضافه کرد: صیانت از منافع ملی و هویت ایرانی وظیفه همه اقشار جامعه با هر سلیقه و تفکر و ایدئولوی است. ساترا در بزنگاه، دقیق و استراتژیک عمل کرد و باید به آن دست مریزاد گفت.

گبرلو اظهار کرد: در شرایطی که شاهد پیشرفت گسترده تکنولوژی اینترنتی و ماهواره‌ای در تولید و پخش فیلم و سریال هستیم طبیعتاً نمی‌توان از پخش فیلم و سریال‌های خارجی، به‌طور گسترده جلوگیری به عمل آورد و یا بر طبق نظریه مطرح شده اخیر که پخش هر فیلم و سریال باید از مجراهای قانونی باشد عمل کرد چون این امر، اصلاً امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه در تجهیز لشکر انسانی، فکری، نظارتی و کنترلی و همچنین مواجه شدن با هزاران دردسر قانونی کپی‌رایت در جهان که در ایران رعایت نمی‌شود.

این مجری برنامه‌های سینمایی تلویزیون در ادامه به بیان راه‌حل‌های پیشگیرانه از چنین اتفاقاتی پرداخت و عنوان کرد: در این مسیر بهترین راه‌حل، تجهیز متخصصان و صاحبان تفکر و اندیشه معتقد به آرمان‌ها در درون پلتفرم‌هاست تا با هوشیاری و دانایی، متولیان پلتفرم‌های این مسیر درست هدایت شوند و کارساز و مؤثر باشند. درایت و هوشمندی قبل از پخش یک سریال یا فیلم خارجی و انجام تحقیقات گسترده از کم و کیف آن، یک اقدام ضروری است تا چنین اشتباهی تکرار نشود.

وی در ادامه راجع به سطح کیفی این سریال بیان کرد: سریال «حشاشین» از تکنیک ضعیفی برخوردار بود اما احتمالاً چون احساس می‌شد در کشور مصر در حال تولید است و ظواهر سریال هم نشان از روایت درستی از تاریخ داشت اقدام به پخش آن کردند. یک نکته هم درباره این آثار مهم است که برخی کشورها که سبقه ساخت سریال و فیلم در تبلیغ اسلام و مسلمین را دارند شاید در مسیر روایتشان، لایه‌های زیرین آن اثر پر از غرض‌ورزی و عناد بر ضد مسلمانان به‌ویژه جهان تشیع و حتی یک قوم و فرهنگ کشور مسلمان دیگری باشد که زمینه اختلاف و تفرقه است. در باطن اما تهیه‌کنندگان این سریال‌ها در صدد ارائه تحلیل غلط از ایدئولوژی خودساخته خود هستند که مبنای اصولی و منطقی ندارد و کینه‌ورزی نسبت به یک ملت دیگر را به تصویر کشیده است. به ویژه درباره شخصیت حسن صباح که روایت‌های متغیر و اختلاف برانگیزی وجود دارد و فیلم‌های تهیه شده نشان از این نگاه دارد لذا باید موشکافانه بررسی شود که متولیان صدور پخش این سریال و مهمتر از آن دوبله آن با چه نیت و انگیزه‌ای این کار را انجام داده‌اند.

این منتقد و کارشناس سینما اضافه کرد: درونمایه سریال «حشاشین» تخریب ماهیت اندیشه واقعی شیعیان، نسبت دادن عملیات وحشیانه ترور و کشتار داعش به تاریخ پر افتخار ایران است به‌طوری‌که گویی ایرانیان شیعه منشأ ترور و تخریب بوده‌اند؛ بنابراین سکوت در قبال این دروغ بافی‌ها ظلم بزرگی به تاریخ غنی سرشار از محبت و انسان‌دوستی ایرانیان است.

وی در پایان تاکید کرد: می‌پذیریم در شیوه حکمرانی ایران، اختلاف نظرها و تنش‌هایی وجود دارد اما دفاع از ملیت، آئین و فرهنگ ایرانیان خط قرمز است. برخی کشورهای مسلمان همسایه درصدد هستند تا در پیاده کردن اندیشه‌های به ظاهر اسلامی خود را برتر بدانند و به هر طریق شیطنت‌آمیز دنبال اثبات این ادعا هستند اما دلیل بر آن نیست که به اندیشه‌های بنیادین و درست شیعیان تعرض و حیثیت و آبروی ایرانی را ببرند و افکار عمومی را منحرف کنند.