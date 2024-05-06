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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

چرا ساترا به حذف «حشاشین» ورود کرد؟/ ترور را به ایران نسبت دادند!

چرا ساترا به حذف «حشاشین» ورود کرد؟/ ترور را به ایران نسبت دادند!

محمود گبرلو با اشاره به سریال «حشاشین» بیان کرد که محتوای این سریال نسبت دادن عملیات وحشیانه ترور و کشتار داعش به تاریخ پرافتخار ایران است از این رو ساترا تصمیم درستی مبنی بر حذف آن گرفت.

محمود گبرلو مجری تلویزیون، منتقد و کارشناس سینما درباره توقف پخش سریال «حشاشین» در پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی به خبرنگار مهر گفت: سریال «حشاشین» که چند قسمت آن از پلتفرم‌های مختلف پخش می‌شد ناگهان از پخش آن جلوگیری به عمل آمد. حرکت سنجیده و اصولی که توسط ساترا انجام شد و ای کاش زودتر توسط خود پلتفرم‌هایی که در شبکه داخلی ایران فیلم‌های متفاوت نشان می‌دهند، پیش‌بینی و جلوگیری می‌شد.

وی اضافه کرد: صیانت از منافع ملی و هویت ایرانی وظیفه همه اقشار جامعه با هر سلیقه و تفکر و ایدئولوی است. ساترا در بزنگاه، دقیق و استراتژیک عمل کرد و باید به آن دست مریزاد گفت.

گبرلو اظهار کرد: در شرایطی که شاهد پیشرفت گسترده تکنولوژی اینترنتی و ماهواره‌ای در تولید و پخش فیلم و سریال هستیم طبیعتاً نمی‌توان از پخش فیلم و سریال‌های خارجی، به‌طور گسترده جلوگیری به عمل آورد و یا بر طبق نظریه مطرح شده اخیر که پخش هر فیلم و سریال باید از مجراهای قانونی باشد عمل کرد چون این امر، اصلاً امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه در تجهیز لشکر انسانی، فکری، نظارتی و کنترلی و همچنین مواجه شدن با هزاران دردسر قانونی کپی‌رایت در جهان که در ایران رعایت نمی‌شود.

این مجری برنامه‌های سینمایی تلویزیون در ادامه به بیان راه‌حل‌های پیشگیرانه از چنین اتفاقاتی پرداخت و عنوان کرد: در این مسیر بهترین راه‌حل، تجهیز متخصصان و صاحبان تفکر و اندیشه معتقد به آرمان‌ها در درون پلتفرم‌هاست تا با هوشیاری و دانایی، متولیان پلتفرم‌های این مسیر درست هدایت شوند و کارساز و مؤثر باشند. درایت و هوشمندی قبل از پخش یک سریال یا فیلم خارجی و انجام تحقیقات گسترده از کم و کیف آن، یک اقدام ضروری است تا چنین اشتباهی تکرار نشود.

وی در ادامه راجع به سطح کیفی این سریال بیان کرد: سریال «حشاشین» از تکنیک ضعیفی برخوردار بود اما احتمالاً چون احساس می‌شد در کشور مصر در حال تولید است و ظواهر سریال هم نشان از روایت درستی از تاریخ داشت اقدام به پخش آن کردند. یک نکته هم درباره این آثار مهم است که برخی کشورها که سبقه ساخت سریال و فیلم در تبلیغ اسلام و مسلمین را دارند شاید در مسیر روایتشان، لایه‌های زیرین آن اثر پر از غرض‌ورزی و عناد بر ضد مسلمانان به‌ویژه جهان تشیع و حتی یک قوم و فرهنگ کشور مسلمان دیگری باشد که زمینه اختلاف و تفرقه است. در باطن اما تهیه‌کنندگان این سریال‌ها در صدد ارائه تحلیل غلط از ایدئولوژی خودساخته خود هستند که مبنای اصولی و منطقی ندارد و کینه‌ورزی نسبت به یک ملت دیگر را به تصویر کشیده است. به ویژه درباره شخصیت حسن صباح که روایت‌های متغیر و اختلاف برانگیزی وجود دارد و فیلم‌های تهیه شده نشان از این نگاه دارد لذا باید موشکافانه بررسی شود که متولیان صدور پخش این سریال و مهمتر از آن دوبله آن با چه نیت و انگیزه‌ای این کار را انجام داده‌اند.

این منتقد و کارشناس سینما اضافه کرد: درونمایه سریال «حشاشین» تخریب ماهیت اندیشه واقعی شیعیان، نسبت دادن عملیات وحشیانه ترور و کشتار داعش به تاریخ پر افتخار ایران است به‌طوری‌که گویی ایرانیان شیعه منشأ ترور و تخریب بوده‌اند؛ بنابراین سکوت در قبال این دروغ بافی‌ها ظلم بزرگی به تاریخ غنی سرشار از محبت و انسان‌دوستی ایرانیان است.

وی در پایان تاکید کرد: می‌پذیریم در شیوه حکمرانی ایران، اختلاف نظرها و تنش‌هایی وجود دارد اما دفاع از ملیت، آئین و فرهنگ ایرانیان خط قرمز است. برخی کشورهای مسلمان همسایه درصدد هستند تا در پیاده کردن اندیشه‌های به ظاهر اسلامی خود را برتر بدانند و به هر طریق شیطنت‌آمیز دنبال اثبات این ادعا هستند اما دلیل بر آن نیست که به اندیشه‌های بنیادین و درست شیعیان تعرض و حیثیت و آبروی ایرانی را ببرند و افکار عمومی را منحرف کنند.

کد مطلب 6098207
عطیه موذن

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    نظرات

    • حیدر سهیلی اصفهانی IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حشاشین، نام جعلی اساسیون یا اساسیین (اسماعیلیه) است. در کتاب تاریخ اسماعیلیه هاجسن، او به خوبی توضیح می‌دهد که اساس (امام) رکن فرقه اسماعیلیه بود که نخستین خلافت امامیه در ایران محسوب می‌شد و به همین سبب، خود را اساسیون می‌نامیدند، یعنی هوداران امام. (ادامه در کامنت بعد)
    • حیدر سهیلی اصفهانی IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ادامه از قبل: اما دشمنانشان و مشخصا خلافت عباسی، آن‌ها را حشاشین یا حشاشیون می‌نامیدند و معتقد بودند که به فدائیانشان افیون می‌دهند و سپس، آن‌ها را وادار به ترور و قتل می‌کنند که البته روش جنگ آن‌ها همان روش پارتیزانی دوران اشکانی است که هنوز هم روش اصلی جنگ نیروهای ایرانی است. ادامه در کامنت بعد
    • حیدر سهیلی اصفهانی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ادامه از قبل: در مصر، خلافت فاطمی هم اسماعیلی مذهب بود که همچنان در معرض کینۀ سلفی‌ها و سنی‌مذهبان متعصب قرار دارد. مردم مصر این روزها توجه ویژه‌ای به دوران عظمت فاطمی یافته‌اند (نام قاهره را فاطمیان گذاشتند) و همین امر سبب شده که از منابع معلوم الحال (عربستان) برای ساخت این گونه سریال‌ها اقدام شود.

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