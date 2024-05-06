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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۶

رئیس مرکز تتا اعلام کرد؛

گردش مالی ۲۵۰۰ همتی بازار خودرو در سال

گردش مالی ۲۵۰۰ همتی بازار خودرو در سال

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بازار معاملات خودرو در سال، بیش از ۲۵۰۰ همت برآورد می‌شود که حضور سکوها و شرکت‌های تجارت الکترونیکی، کیفیت این بازار را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی با سکوهای منتخب در حوزه معاملات خودرو، گفت که از سال گذشته با همکاری فراجا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضائیه، زیرساخت‌های انجام معاملات الکترونیکی در بخش خودرو کشور فراهم شده است. با فراخوان انجام‌شده برای مشارکت سکوهای مرتبط، جلسات فنی و کارشناسی اتصال این سکوها در حال انجام است و به زودی شاهد ارائه این خدمات به مردم خواهیم بود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) من اشاره به حجم معاملات این بازار، گفت: بازار معاملات خودرو در سال، بیش از ۲۵۰۰ همت برآورد می‌شود که حضور سکوها و شرکت‌های تجارت الکترونیکی از طریق امن‌سازی و تسهیل این معاملات، کیفیت این بازار را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

وی ادامه‌داد: خودرو دومین کلان‌بازار از بازارهای دارای اولویت برنامه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۷ است که با همت همه دستگاه‌های مرتبط، فعال شده و امکان حضور کسب و کارهای نوآور در آن مهیا شده است.

کلاهدوزان با تاکید بر نقش تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری مرکز، بیان‌داشت: الکترونیکی شدن معاملات خودرو با توجه به استفاده از امضای الکترونیکی در این طرح، در عمل با حمایت قانون اسناد مبادله‌شده غیر قابل انکار بوده و مورد حمایت قانون خواهد بود و همچنین مسیر ایجاد شده با تبادل اطلاعات اصلی در مورد خودرو مانند سوابق انتقال، تصادفات، سرویس‌های دوره‌ای و غیره، انجام معامله با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی در ادامه تاکید کرد: استفاده از این خدمت کاملاً اختیاری بوده و مردم همچنان می‌توانند طبق گذشته به شیوه‌های سنتی نیز اقدام به معامله کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با اشاره به مزیت‌های بهره‌برداری از این بستر، تصریح کرد: باتوجه به نکات برجسته انجام معاملات خودرو با استفاده از پلتفرم‌ها، انتظار می‌رود مردم نسبت به بهره‌برداری و استفاده از این خدمت اقدام کنند.

کد مطلب 6098362
سمیه رسولی

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