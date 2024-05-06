آب و محیط زیست ۲ چالش جدی در اصفهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«اکبر پولادی» از حوزه لنجان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

آرایش سیاسی مجلس دوازدهم تقریباً شکل گرفته و خوشبختانه تا حدودی مجلس یک دستی را خواهیم داشت.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

مهم‌ترین موضوع در حال حاضر وضعیت اقتصادی و رسیدگی به موضوعات اقتصادی است که باید به صورت کارشناسی شده تر به آن پرداخته شود.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

تمایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را دارم.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

آب و محیط زیست مهم‌ترین چالش‌های استان اصفهان و به ویژه در شهرستان لنجان است که سعی داریم در صورت ورود به مجلس دوازدهم پیگیری‌های لازم را در خصوص احیای دائمی زاینده رود داشته باشم چرا که بر این باورم کلید حل مشکلات حوزه آب و محیط زیست در استان اصفهان جریان دائمی آب در زاینده رود است.