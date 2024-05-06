تیم ملی فوتسال ایران چهارم جهان شد/ فوتسال بانوان در رده هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) برای نخستین بار اقدام به انتشار رنکینگ تیم‌های برتر فوتسال جهان کرده است.

بر اساس رده بندی منتشر شده از سوی فیفا تیم ملی فوتسال مردان ایران با ۱۴۶۹ امتیاز در رده چهارم برترین تیم‌های جهان و اول اسیا قرار دارد و تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم با ۱۱۴۶ امتیاز در رده هشتم جهان و دوم آسیا قرار دارد.

برترین تیم‌های فوتسال مردان جهان به شرح زیر است:

۱. برزیل

۲. پرتغال

۳. اسپانیا

۴ ایران

۵. آرژانتین

۶. مراکش

۷. روسیه

۸. قزاقستان

۹. تایلند

۱‌۰. فرانسه

برترین تیم‌های فوتسال زنان جهان به شرح زیر است:

۱. برزیل‌

۲. اسپانیا

۳. پرتغال

۴. آرژانتین

۵. کلمبیا

۶. تایلند

۷. روسیه

۸. ایران

۹. ژاپن

۱۰. ایتالیا

لازم به ذکر است که فیفا کمتر از ۴ ماه دیگر مسابقات جام جهانی ۲۰۲۴ فوتسال را در کشور ازبکستان برگزار خواهد کرد که رده بندی ۲۴ تیم حاضر در جام جهانی فوتسال به شرح زیر است:

۱ - برزیل

۲ - پرتغال

۳– اسپانیا

۴– جمهوری اسلامی ایران

۵- آرژانتین

۶- مراکش

۸- قزاقستان

۹- تایلند

۱۰- فرانسه

۱۱- ازبکستان

۱۲- اوکراین

۱۳- پاراگوئه

۱۶– کرواسی

۱۹ - نیوزلند

۲۱ - ونزوئلا

۳۰ - افغانستان

۳۱ - کاستاریکا

۳۴ - تاجیکستان

۳۶ - هلند

۴۰- گواتمالا

۴۴ - پاناما

۴۷ - آنگولا

۵۰ - لیبی

۷۸ - کوبا