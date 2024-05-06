هشدار روسیه به آمریکا درباره «نتایج رویارویی دو قدرت اتمی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: درخواست ها از کنگره آمریکا برای افزایش تدارکات تسلیحاتی برای اوکراین چیزی را عوض نمی کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سفیر روسیه در واشنگتن در این باره ادامه داد: اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین هم وضعیت را در میدان نبرد تغییر نمی دهد.

آناتولی آنتونوف در ادامه افزود: آمریکا باید در لفاظی های تهاجمی خود نسبت به روسیه تجدید نظر کند. رویارویی دو قدرت هسته ای به نتایج غیرقابل پیش بینی منجر خواهد شد و ما این موضوع را پیشتر هم اعلام کرده بودیم.

این در حالیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور پس از آنچه تهدیدهای تحریک‌آمیز برخی مقامات غربی خوانده شده، دستور آغاز رزمایش‌های نظامی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را صادر کرد.

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، مطابق با دستور پوتین، در این رزمایش آمادگی نیروهای هسته‌ای غیر راهبردی مسکو به منظور انجام عملیات‌های جنگی به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین، در این رزمایش‌های نظامی تمرین آماده‌سازی و استقرار تسلیحات هسته‌ای غیر راهبردی نیز گنجانده خواهد شد. به گفته وزارت دفاع روسیه، آرایش‌های موشکی در منطقه نظامی جنوبی و نیروهای دریایی در این رزمایش مشارکت خواهند داشت.