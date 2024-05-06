حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق به «عسقلان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که حمله جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی انجام داده است.

بر این اساس مقاومت اسلامی عراق بندر نفتی «عسقلان» در سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داده است.

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد که این حمله با استفاده از موشک کروز پیشرفته «الارقب» به انجام رسیده است.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین و در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، که با حمایت مستقیم آمریکا انجام می‌شود، بارها سرزمین‌های اشغالی و همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.