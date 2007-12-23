آمریکا به فانوس دریایی خاموش تبدیل شده است / اروپایی ها آمریکا را بزرگترین تهدید برای صلح جهان می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی به قلم "گونتر نونن ماخر" در این باره نوشت: بسیاری از نظرسنجی ها نشان می دهند که اعتبار و حیثیت ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر به پایین ترین حد خود رسیده است. این حقیقتی است که حتی بسیاری از متحدان و دوستان قدیمی آمریکا از جمله انگلیس به آن اذعان می کنند.

نونن ماخر در ادامه خاطر نشان کرد : بر اساس نظر سنجی ها از نظر بسیاری از اروپایی ها آمریکا به عنوان بزرگترین تهدید برای پایداری و صلح جهانی قلمداد می شود. این حقیقتی است که حدود یک سوم جامعه آمریکا نیز به آن اعتقاد دارند.

وی در ادامه افزود : چگونه یک کشوری که خود را از لحاظ اعتقادی و سیاسی به عنوان نمونه در جهان می شناسد این گونه جایگاه خود را از دست داده است؟

وی در پاسخ به این سوال با اشاره به رسوایی جنگ عراق و زندانهای گوانتانامو خاطر نشان کرد: جایگاه آمریکا در دنیا در بیست سال گذشته به طور اساسی تغییر کرده است. آمریکا تبدیل به یک فانوس دریایی خاموش شده است.

وی افزود : از سالهای 1990 آمریکا تقریبا هیچ رقیب قدرتی در دنیا نداشت. اما در سالهای اخیر تحولاتی در دنیا رخ داده است به گونه ای که بسیاری از شرکا و متحدان آمریکا که سالهای طولانی تحت حمایت این کشور زندگی کرده اند حالا می توانند انتقادات خود را نسبت به سیاستهای آمریکا به وضوح اظهارکنند.

نونن ماخر از دلایل این موضع گیری متحدان قدیمی آمریکا را احساس غیر وابستگی آنها به این کشور دانسته و اظهار داشت : این احساس استقلال در شرکای سابق آمریکا، موقعیت برتری واشنگتن را در دنیا به طور اساسی تغییر داده است .

نویسنده در ادامه به دکترین نظامی آمریکا از زمان بیل کلینتون تا زمان جرج بوش که نمونه بارز یک امپریالیست جدید و سمبلی برای تلاش در راستای سلطه جهانی است اشاره کرده و اظهار داشت : جنگ عراق نمونه بارزی از این حقیقت است که حکومت آمریکا تحت ریاست جمهوری جرج بوش به طور اساسی دگرگونی جهان در راستای علایق و خواسته های خود را دنبال می کند.

وی در ادامه با اشاره به رسواییها و توجیهات غلط و نادرست آمریکا برای حمله به عراق مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در این کشور و ارتباط صدام حسین با القاعده افزود: هر چقدر توجیهات آمریکا برای لشکر کشی به عراق غلط و نادرست از آب در می آیند این حقیقت یعنی تلاش آمریکا برای سلطه بر جهان به بهانه برقراری دموکراسی بارزتر می شود .