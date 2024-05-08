به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نخستین روز از رویداد مانوین که در پارک فناوری پردیس برگزار شد با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق، مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی از فعالان حوزه فرهنگی و فناوریهای نرم از کتابها و اسناد راهبردی حوزه صنایع خلاق و فناوریهای نرم رونمایی شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در این رویداد از اطلس کسب و کارهای صنایع خلاق ایران که برای کسب اطلاع از پراکندگی جغرافیایی این کسب و کارها و فعالان حوزه صنایع خلاق در پهنه کشور به همت ستاد توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق منتشر شده است رونمایی کرد.
همچنین با حضور دهقانی، سامانه ایران دیتا، بزرگ ترین مرکز پردازش و سامان دهی داده های کشور که توسط خانه خلاق نقش کلیک راهاندازی شده است رونمایی شد. در ادامه نیز نقشه راه اجرای سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم، مجموعه مطالعات و گزارشهای ارتقای تاب آوری و رقابت پذیری بینالمللی با اتکا به توانمندی شرکت های خلاق و دانش بنیان در حوزه های فرهنگی و خلاق و تطبیق با سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم رونمایی شدند.
در بخش دیگری از افتتاحیه رویداد مانوین، برترین فعالیتها در حوزه صنایع خلاق، فناوریهای نرم و فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.
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