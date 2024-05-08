۶۷۰ مدرسه در استان زنجان نیاز به مقاوم سازی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری از مهر ماه امسال مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ نفر دانشآموز در استان نخواهیم داشت، گفت: حدود ۶۷۰ مدرسه معادل ۳۰ درصد از ۲۲۳۸ مدرسه استان به مقاومسازی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه جهت گیری پروژههای خیر ساز به سمت حذف مدارس تخریبی و احداث مدارس مقاوم است، افزود: سال گذشته در قالب طرح شهید پناهی حذف مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ نفر دانشآموز را در استان دنبال کردیم که از این طرحها فقط ۲ پروژه باقی مانده است که تا مهرماه ساخت مدرسه جایگزین آنها به سرانجام میرسد.
اسلامی با بیان اینکه طبق هدفگذاری سال گذشته ۲۱۷ کلاس درس در قالب ۴۰ پروژه تحویل آموزش و پرورش شد که شامل دو پروژه بهصورت ورزشی و ۳۸ باب مدرسه بود، ادامه داد: چهار پروژه در ابهر، سه پروژه ایجرود، ۱۲ پروژه در خدابنده، ۹ پروژه در زنجان، هشت پروژه در ماهنشان، دو پروژه در طارم و دو پروژه در سلطانیه داشتیم که این پروژهها در مجموع ۲۱۷ کلاس درس را شامل میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختهای آموزشی در طرحهای نهضت ملی مسکن قبل از استقرار جمعیت در این مراکز جمعیتی، گفت: توجه به این موضوع، مانع بروز مشکل در آینده میشود.
وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون شورای عالی آموزش و پرورش، افزود: طبق این قانون، انبوهسازانی که ساخت بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی را عملیاتی میکنند، باید خدمات آموزشی از جمله ساخت مدرسه را برای ساکنان این واحدها اجرا کنند که این امر در حال حاضر در مناطقی مانند گلشهر کاظمیه و پونک این قانون عملی نشده است و این مناطق با کمبود مدارس مواجهاند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با تاکید بر لزوم برقراری عدالت آموزشی در استان و بویژه مناطق کمبرخوردار و دورافتاده استان، گفت: طبق زمان بندی پروژههایی که بهصورت خیر ساز بودند و بویژه در مناطق روستایی به سمت حذف مدارس تخریبی و احداث مدارس مقاوم پیش رود.
اسلامی از برگزاری جشنواره خیران مدرسهساز زنجان در ششم مرداد ماه خبر داد و افزود: خیرین یکی از منابع تأمین اعتبار برای ساخت و نوسازی مدارس، مجامع خیران مدرسهساز و خود خیران مدرسهساز هستند.
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