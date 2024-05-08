رئال مادرید به «ومبلی» رسید/ «نویر» قاتل بایرن مونیخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بایرن مونیخ در دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود رئال مادرید به پایان رسید.

دو قدرت فوتبال اروپا در این دیدار در حالی رو در روی هم قرار گرفتند که دیدار رفت در آلمان با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید و در این مسابقه اندیشه‌های توماس توخل سرمربی بایرن مونیخ حاکی از آن بود که این تیم برای دفاع از دروازه پا به میدان گذاشته است و قصد داشتند با بهره گیری از شم بالای گلزنی هری کین بتوانند از ضدحملات و تک موقعیت‌هایی که به دست می‌آورند نهایت استفاده را ببرند.

اما در سوی مقابل، کارلو آنچلوتی شاگردانش را با سیستمی هجومی به میدان فرستاد تا با استفاده از ستاره‌هایی چون بلینگهام، وینیسیوس جونیور و رودیگو بتوانند در همان نیمه اول کار را تمام کنند و از حریف خود پیش بیفتند.

اما این اتفاق رخ نداد و ریالی ها به واسطه دفاع منسجم بایرن و درخشش مانوئل نویر در گلزنی ناکام بودند و نیمه اول با تساوی بردون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم باز هم بازیکنان رئال مادرید صاحب توپ و میدان بودند اما این مانوئل نویر بود که یک تنه برابر آنها مقاومت کرد و در چند نوبت مانع از فرو ریختن دروازه تیمش شد.

تا اینکه در دقیقه ۶۹ مقاومت بایرنی‌ها جواب داد و پس از آنکه توانستند دروازه را بسته نگه دارند در یک ضد حمله «آلفونسو دیویس» در پشت محوطه جریمه رئال صاحب توپ شد و با یک حرکت و ضربه تماشایی موفق شد گل اول بازی را برای بایرن مونیخ به ثمر برساند.

اما در دقیقه ۸۸ عجیب‌ترین اتفاق بازی رقم خورد. مانوئل نویر که در طول بازی درخشان عمل کرده بود قصد داشت با پرتاب دست توپ را به بازیکن خودی برساند اما اشتباه او موجب شد پرتاب او در میانه‌های میدان قطع شود و ریالی ها صاحب توپ شدند و وینیسیوس شوت قدرتمندی را روانه دروازه نویر کرد تا این دروازه بان با دفع اشتباه و ناقص، باعث شود در محوطه شش قدم «خوسلو» صاحب توپ شود و دروازه بایرن را باز کند.

این پایان کار نبود و در دقیقه ۲+۹۰ یک بار «خوسلو» توانست با پاس دقیق وینیسیوس دروازه نویر را باز کند تا به این ترتیب این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود کهکشانی‌ها به پایان برسد و رئال مادرید در مجموع ۲ دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری برسد و راهی دیدار نهایی شود.

در دیگر دیدار این مرحله هم شامگاه گذشته دورتموند موفق شد پاری سن ژرمن را از پیش رو بردارد تا دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین ۲ تیم رئال مادرید و دورتموند در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شود.