به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در راستای تسهیل امور مالیاتی مودیان، به سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد داده شد تا افرادی که فروششان بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نمی‌توانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ برخوردار شوند بتوانند با شرایطی مشابه مالیات خود را پرداخت کنند که با موافقت سازمان امور مالیاتی، مقرر شد اظهارنامه تعاملی برایشان تولید شود.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت توافق گردید در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط، دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه ۱۵ قسط تقسیط شود که این امر توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تقدیر از رویکرد تعاملی سازمان مالیاتی کشور در رفع موانع مالیاتی و مبتنی بر مودی مداری خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد فوق، به منظور بهره مندی بیشتر مودیان بویژه افرادی که فروششان بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نمی‌توانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ برخوردار شوند، مقرر شد اظهارنامه تعاملی تولید و اظهارنامه پیش فرض مودی بر اساس اطلاعات موجود تهیه و در صورت تأیید این اظهارنامه پیش فرض از سوی مودی پرونده در اجرای ماده ۹۷ قطعی شود. همچنین در دو بند از دستورالعمل نیز علاوه بر موارد فوق اصلاحات جزئی مورد پیشنهاد این اتاق از جمله درج فرم‌های موضوع تبصره تا تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۳ و همچنین تعیین مالیات متمم بر اساس قوانین و مقررات نیز درج شد.

وی با ذکر مزایای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ از قبیل عدم نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی و فرایند تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، عدم نیاز به تکمیل هزینه درآمد (تسلیم اظهارنامه)، امکان تقسیط بلندمدت از طریق چک الکترونیکی و تعیین مالیات مقطوع با حداکثر تسهیلات توصیه کرد اصناف و مشاغل در خردادماه از این تسهیلات قانونی پیش آمده نهایت استفاده را بکنند.