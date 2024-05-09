«تونل» آماده نمایش و پخش شد/ روایتی از ۲۰ نفر در یک زمان و مکان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «تونل» به نویسندگی و کارگردانی کیارش حقگو پس از طی مراحل فنی، پخش بین المللی خود را جهت شرکت در جشنواره‌های معتبر خارجی آغاز کرد.

این فیلم کوتاه یک عصر پر ترافیک در تونل رسالت تهران با کانسپت عدم ارتباط است و از فیلم «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی اعتماد الهام گرفته شده است. این فیلم به صورت هشت سکانس پلان در هشت روز ضبط شده است.

کیارش حقگو درباره این فیلم گفت: برای ضبط «تونل» هیچگونه هماهنگی با مردم وجود نداشت و می‌بایست تماما فیلم در فضای واقعی ترافیک ضبط می‌شد و به همین دلیل زمان فیلمبرداری طولانی‌تر از یک فیلم کوتاه شد اما همین امر به طبیعی‌تر شدن فیلم کمک کرده است.

اشکان هورسان، شیوا طاهری، مسعود ترابی، شادی احدی‌فر، ویدا آرایی، فریبرز حقگو، امیر تیموری، ساناز اقتصاد راد، پرهام امینی، بهراد محمدی، شایان احدی‌فر، مرضیه میر احمدی، بهراد محمدی، سارا سیبی، آرمین فتح الهی، حسین جاهد، علی سوری، دانیال یعقوبی، امیر حسین رضایی و بازیگر خردسال: آرمان تکمیلی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه «تونل» می‌توان به تهیه کنندگان: کیارش حقگو و شادی احدی‌فر، برنامه ریز: میلاد سهایی، دستیار اول کارگردان: دانیال یعقوبی، دستیار فنی: جواد شفیعی، دستیار عملیاتی: سیامک قادر نژاد، مدیر فیلم برداری: محمد کریمی، تدوین و صداگذاری: آرمان خسروی و کیارش حقگو، صدا بردار: علی سوری، طراح گریم: شایان اسکندری، طراح لباس: مارال سوری، اصلاح رنگ و نور: هامون هوشیار، انتخاب موسیقی: کیارش حقگو، موسیقی تیتراژ پایانی: مهسا جهانی، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس: سید حسین پور موسوی و سرمایه گذار پخش: ماریه فلاح گل محمدی اشاره کرد.