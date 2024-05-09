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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۳

توسط نشر رایبد؛

کتاب «ذن و هنر نگهداری از موتورسیکلت» منتشر شد

کتاب «ذن و هنر نگهداری از موتورسیکلت» منتشر شد

ترجمه کتاب «ذن و هنر نگهداری از موتورسیکلت» نوشته رابرت پیرسیگ توسط نشر رایبد منتشر و در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ذن و هنر نگهداری از موتورسیکلت» نوشته رابرت پیرسیگ و ترجمه مریم گنجی توسط نشر رایبد منتشر و در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است.

پیرسیگ در این کتاب شرحی فلسفی بر سفر ۱۷ روزه شگفت‌انگیزش با موتور سیکلت نوشته است.

این کتاب در آغاز به خاطر رد شدن توسط ۱۲۱ نشر وارد رکوردهای گینس شد، اما به یکباره بعد از چاپ انقلابی برپا کرد و حتی توانست به لیست «صد رمان برتر قرن» وارد شود.

پیرسیگ این کتاب را به قول خود با قلب و روحش نوشته و خوانندگان را به سفر فلسفی، معنوی‌ای سوار بر موتورسیکلت دعوت کرده است.

نشر رایبد برای اولین‌بار با بیش از ۲۵ کتاب که در یک‌سال گذشته منتشر کرده در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد و از دیگر کتاب‌های این نشر می‌توان به «هنر خوردن انبه»، «کوچ شامار»، «یک زن تئوری در کافه بیتلز» و «خیاط‌خانه، خیرخانه» اشاره کرد.

کد مطلب 6101278

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