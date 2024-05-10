دور دوم انتخابات مجلس در یک حوزه انتخابیه مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مناطق مختلف کشور، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در استان مازندران نیز آغاز شد.

در این دوره انتخابات ۴۱۸ شعبه اخذ برای اخذ آرا در نظر گرفته شده است که از این تعداد شعب اخذ رأی ۳۱۰ شعبه ثابت، ۱۰۸ شعبه سیار، ۱۹۶ شعبه شهری و ۲۲۲ شعبه روستایی است.

حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۴۴ مازندرانی واجد شرایط شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند، به سه هزار و ۲۱۰ شعبه اخذ رأی برپا شده در ۲۲ شهرستان استان رفتند و مشارکت ۴۳.۵ درصدی را ثبت کردند. مازندران نوزدهمین استان از نظر میزان مشارکت انتخاباتی شد.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد و طبق اعلام ستاد انتخابات شهرستان‌های مازندران به جز حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ که انتخابات به دور دوم کشیده شد و در انتخابات مرحله اول، در هشت حوزه انتخابیه نمایندگان آن مشخص شدند.

این استان ۱۲ کرسی در مجلس دارد که تاکنون تکلیف ۱۰ کرسی آن مشخص شد.

تمامی فرایندهای دور دوم انتخابات در مازندران به صورت الکترونیکی است.