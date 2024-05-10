۲۵۳ صندوق در پردیس آماده اخذ رای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: ۴۸ شعبه در بخش مرکزی پردیس، ۳۲ شعبه در بخش بومهن و ۱۰ شعبه در بخش جاجرود و در مجموع با ۲۵۳ صندوق آماده برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی هستند.

وی ادامه داد: یک هزار عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی آماده دریافت آرای شهروندان به صورت الکترونیک هستند.

فرماندار پردیس گفت: شهروندان در ساعات اولیه با در دست داشتن مدارک شناسایی؛ کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و پایان خدمت در انتخابات شرکت کنند.

قضاتلو افزود: شهروندان با حضور در پای صندوق‌های رأی از ۳۲ نامزد انتخابات ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی گفت: انتخابات مهمترین موضوع کاری فرمانداری در سال گذشته بود و امروز با یاری خداوند این امر مهم را تکمیل خواهیم کرد.