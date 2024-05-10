برگزاری کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان در سنندج

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی بیست و نهمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان، با حضور دانش آموزان راه یافته به این مرحله در سنندج در محل مجتمع آزمایشگاهی تیزهوشان ناحیه دو برگزار شد.

اسماعیل کوهی گفت: در این مرحله دو گروه از دختران و پسران به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مسئول اجرایی مرحله استانی بیست و نهمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان کردستان اظهار کرد: این مسابقات در بخش آوایی و رشته‌های «قرائت، حفظ عمومی و حفظ ویژه» برگزار شد.

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کوهی، در پایان بسترسازی مناسب برای انس بیشتر دانش‌آموزان و افزایش علاقه‌مندی به قرآن کریم، توسعه و ترویج قرائت و حفظ قرآن کریم در زندگی و تقویت و توسعه محافل معنوی و قرآنی در بین دانش آموزان را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد.