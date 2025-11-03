به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعداد درخشان صبح امروز با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی برگزار شد.

در ابتدای مراسم پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سبحانی قرائت شد، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن کریم یکی از دو یادگار گران سنگی است که پیامبر خاتم (ص) از خود به جای نهاد تا همراه با عترت طاهره (علیهم السلام)، ضامن سعادت و هدایت بشر تا قیام قیامت باشد.

آری، این حبل الله المتین، و پیوند استوار میان زمین و آسمان، به تصریح خود قرآن، نوری است فروزان در دل ظلمات، چراغی هدایتگر در وادی شبهات و گمراهی‌ها.

خوشا به حال آنان که به هر نحوی در خدمت این کتاب الهی اندا خواه با قرائت و حفظ و آموزش آن و خواه با تفسیر تبیین تعلیم و ترویج مفاهیم بلندش در میان جامعه و خوشا به‌حال شما دانش آموزان عزیز و استعدادهای درخشان و نیز دست اندرکاران و برگزار کنندگان این کنگره نورانی که خالصانه در مسیر قرآن گام بر می‌دارید.

اینجانب از تلاش‌های ارزشمند شما صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خدای منان، پاداشی در خور و اجری عظیم برای همه شما مسألت دارم.

امید است تا پایان عمر در همین مسیر نور و معرفت ثابت قدم بمانید و سعادت دنیا و آخرت خویش را تضمین کنید.