به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند رأی‌گیری دور دوم انتخابات مجلس رأس ساعت ۸ در شعبه‌های رأی‌گیریِ ۲۲ حوزۀ انتخابیه کشور که دو مورد آن در استان فارس است آغاز شده و در هشت حوزه انتخابیه از جمله حوزه شیراز و زرقان نیز انتخابات به صورت الکترونیکی است.

امکان شرکت در این مرحله برای افراد دارای ۱۸ سال تمام یعنی متولدین ۱۳۸۵/۰۲/۲۱ و قبل از آن وجود دارد البته به شرطی که در دور اول در حوزه فعلی رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای شرکت نکرده باشند.

به عبارت دیگر در این مرحله کسانی می‌توانند در حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد رأی بدهند که علاوه بر ۱۸ سال تمام، در مرحله اول انتخابات (۱۱ اسفند ۱۴۰۲) رأی نداده باشند یا در همین حوزه انتخابیه رأی داده باشند و در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان نیز کسانی که در مرحله اول انتخابات در هیچ جا رأی نداده‌اند یا در همین حوزه انتخابیه رأی داده‌اند امروز می‌توانند رأی خود را به صندوق آرای این حوزه انتخابیه بیندازند.