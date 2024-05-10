فروش ۷۴ میلیارد تومانی مجازی و حضوری نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری علی رمضانی قائم مقام و سخنگوی سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و اسماعیل جانعلی پور مدیر کمیته ناشران خارجی عصر امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه در محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

رمضانی در این نشست گفت: روز سوم نمایشگاه با جمعیت متراکم مردم در همه بخش‌ها در حال برگزاری است و جریان نمایشگاهی به آرامی پیش می‌رود و مردم از این رویداد استفاده می‌کنند، در حال حاضر ۳۸ نشست در سراهای مختلف اعم از کوشک کتاب، گوشه نقد، سرای اهل قلم، سرای آموزشی، سالن جوایز کتاب سال در حال برگزاری است.

وی افزود: امروز مراسم رونمایی از آخرین اثر آیت الله حائری شیرازی برگزار شد و برنامه‌های دیگر با حضور نویسندگان و ناشران در حال برگزاری است. برنامه دختر ماه نیز در حیاط صحن اصلی امروز به مناسبت ولادت حضرت معصومه برگزار می‌شود.

رمضانی گفت: همزمان با مرحله دوم انتخابات مجلس در مصلی امام خمینی ۱۵ صندوق در سه شعبه در حال اخذ رأی هستند که این تعامل نکته قابل توجه است. باید به این نکته توجه کرد که امروز هم تا ساعت ۲۱ نمایشگاه ادامه دارد و مجموعه برنامه‌های نمایشگاه تلاش می‌کنند خدمات خود را به مخاطبان عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه نظرسنجی روز اول در مقابل ورودی شبستان اصلی در نزدیکی درب ۱۷ نصب شده افزود: در نظرسنجی‌ها مردم در روز دوم نمایشگاه کتاب سه نقطه قوت اعم از تهویه سالن‌ها، مکان مناسب ناشران کودک و نوجوان و همچنین برنامه‌های متنوع کوشک کتاب یاد کردند. همچنین جابه جا نشدن شروع ساعت بازدید نمایشگاه، اطلاع رسانی کمرنگ برنامه‌های جمعی و خرابی دستگاه‌های لمسی به عنوان ضعف‌های روز دوم یاد شده است. در این میان نسبت به افزایش ایستگاه‌های شارژ موبایل درخواست‌ها افزایش داشته است.

رمضانی گفت: در این نظرسنجی سوال شده با چه وسیله نقلیه ای آمدید که ۴۸ درصد بازدیدکنندگان با مترو، ۱۰ درصد اتوبوس، ۵ درصد با سایر روش‌ها، ۲۸ درصد خودروی شخصی و ۹ درصد با تاکسی خود را به نمایشگاه کتاب رساندند و ما همچنان از مخاطبان خواهشمندیم با مترو به نمایشگاه کتاب مراجعه کنند.

قائم مقام سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افزود: تا پایان روز دوم نمایشگاه پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در بخش حضوری جمعاً ۵۲ میلیارد تومان فروش داشتیم که از این میزان ۳۶ میلیارد تومان در درگاه‌های رسمی و ۱۶ میلیارد تومان مربوط به درگاه‌های غیر رسمی و منابع کارت به کارت است. همچنین در بخش مجازی نمایشگاه مجموع فروش ۲۲ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۱۵ میلیارد تومان مربوط به خرید مخاطبان از ناشران و ۷ میلیارد تومان به خرید از کتابفروشان اختصاص دارد. به این ترتیب مجموعاً ۷۴ میلیارد تومان در بخش مجازی و حضوری فروش داشته ایم.

وی ادامه داد: در بخش مجازی نیز ۱۷۳ هزار نسخه کتاب به فروش رسیده است که از این تعداد ۸۴ هزار بسته ساماندهی شده و نیمی از این بسته‌ها تحویل پست شدند.

حضور ۵۰ هزار عنوان کتاب در بخش خارجی

اسماعیل جانعلی پور مدیر کمیته ناشران خارجی نیز در ادامه این جلسه گفت: امسال به لحاظ رشد ناشران خارجی شاهد افزایش بودیم و سالن‌های لاتین به دو بخش بین الملل و ناشران خارجی داشتیم. همچینن بخش بین الملل در نیم طبقه شبستان مستقر شده است.

وی افزود: مجموعاً امسال ۵۰ هزار عنوان کتاب در بخش خارجی داریم و به لحاظ وزنی ۷۰ تن کتاب به کشور وارد کردیم. کار بخش ناشران خارجی از ماه‌ها قبل و فراهم سازی و ارزیابی محتوا فرایند طولانی است. در مجموع این بخش ۵۵ غرفه با حضور ۴۰ ناشر دارد و ۲۰۰ ناشر خارجی کتاب‌هایشان در نمایشگاه حضور دارد.

جانعلی پور گفت: بحث ارز نیز تعیین قیمت شد و چند روز مانده به فروش برای مواجه فروشندگان و مخاطبان اعلامیه رسیمی از میزان ارزی رسمی صادر شد. در بخش خارجی نیز محدوده کتاب‌های عرضه شده ۱۰ ساله و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. کتاب‌های بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ با ۲۵ درصد تخفیف و کتاب‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ با ۴۵ درصد تخفیف در این بخش عرضه می‌شوند.

رمضانی همچنین در پایان این نشست و در پاسخ به سوالی درباره تخلفات نمایشگاه کتاب گفت: روز اول یک ناشر حکم داشت و هیئت رسیدگی به تخلفات در روز گذشته به هشت پرونده رسیدگی کرد که یک ناشر محکوم به بسته شدن غرفه اش شد و دو ناشر پنل مجازی شأن بسته شد.

وی درباره میزان مصرف بن در نمایشگاه کتاب گفت: تا پایان نمایشگاه پیش بینی شده است قریب به ۳۰ درصد از بن‌ها صرف کمک به خرید مردم شود همچنین بر طبق آمار میزان ثبت نام هیئت علمی ۱۰ هزار نفر بیشتر بوده و دانشجویان ۱۰۰ هزار نفر بیشتر بوده است.

سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تعدد ناشران شرکت کننده در این دوره از نمایشگاه کتاب به صورت تفکیک شده گفت: در بخش عمومی ۸۵۰ ناشر، دانشگاهی ۳۰۳، آموزشی ۹۵، کودک ۳۱۰ ناشر، دیجیتال ۶۳، خارجی ۵۵ ناشر حضور دارند.

جانعلی پور نیز درباره سوالی مبنی بر فلوشیپ در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران گفت: فعلاً قصد برگزاری فلوشیپ را نداریم.