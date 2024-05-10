موافقت کابینه رژیم صهیونیستی با گسترش عملیات نظامی در رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری آمریکایی «اکسیوس» به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که کابینه رژیم صهیونیستی با گسترش منطقه عملیاتی ارتش اشغالگر در شهر رفح در جنوب نوار غزه موافقت کرده است.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری، این تصمیم که دیروز پنج‌شنبه اتخاذ شده است، می‌تواند از سوی واشنگتن به عنوان عبور از خط قرمز جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تعبیر شود.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان تأکید کرد که اسرائیل در صورت حمله گسترده به رفح از موافقت و حمایت آمریکا برخوردار نخواهد شد.

بایدن همچنین برای نخستین بار اذعان کرد که بمب‌هایی که آمریکا پیش از این به اسرائیل می‌داد و اکنون ارسال آن‌ها را متوقف کرده است؛ برای کشتار غیرنظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او افزود: در صورت ورود اسرائیل به مناطق پرجمعیت در رفح، اسرائیل دیگر حمایت ما را نخواهد داشت و ما سلاح و گلوله توپخانه ارسال نخواهیم کرد؛ من به نتانیاهو و کابینه جنگ این موضوع را گفته‌ام.

بایدن در عین حال مدعی شد که اسرائیل هنوز از خط قرمز عبور نکرده است و؛ ورود به گذرگاه رفح عبور از خط قرمز محسوب نمی‌شود.