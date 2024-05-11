صلح و سازش یک میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی، ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: بعد از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و ایجاد دادگاه صلح، دادگاه‌های صلح جایگزین شوراهای رأی می‌شوند و امیدواریم بتوانیم طی چند سال آینده در کرمان یک میلیون صلح یار داشته باشیم،

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت: معاونت شورای حل اختلاف دادگستری کرمان تمام همت خود را برای ترویج صلح و سازش به کار خواهد بست، زیرا صلح و سازش در اختلافات، منجر به حل شدن ریشه‌ای مشکلات می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۳ دوره جذب داوری با پذیرش ۲۲۸ نفر و ۴ دوره جذب میانجی گری با پذیرش ۱۸۲ نفر برگزار شده است.

وی با اشاره به گزارش عملکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان ۲۰ ساله استان کرمان گفت: تعداد ۷ هزار ۷۰۵ فقره پرونده زندانی، با پادرمیانی اعضای حل اختلاف ویژه زندان به مصالحه ختم شد و از ابتدای تأسیس شوراهای حل اختلاف در کرمان در ۱۶۵ فقره پرونده قتل سازش شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی، همچنین از تشکیل راه اندازی هیأت‌های صلح در مساجد متشکل از هیأت امنای مسجد، ذی نفوذان و ریش سفیدان محله خبر داد و گفت: شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح بایستی اختلافات را به صورت ریشه‌ای حل کنند، زیرا در برخی از صلح و سازش‌ها، سازش ماندگاری رقم نمی‌خورد و ریشه اختلاف باقی می‌ماند.

معاون قضائی دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در قانون اخیر، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی زیر مجموع قوه قضائیه در نظر گرفته شده اند و با نظارت بر میانجی گری‌ها و داوری‌ها و با فراهم کردن زمینه صلح و سازش به کار خود ادامه می‌دهند،.