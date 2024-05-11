اولین زایمان سه قلوی کاشان در بیمارستان بهشتی انجام شد

سید رامین مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری، مادر باردار کاشانی ساعت ۹ صبح به اتاق عمل بیمارستان منتقل و توسط متخصص زنان و زایمان تحت عمل سزارین قرار گرفت.

وی افزود: سه نوزاد این مادر با تلاش تیمی همکاران بلوک زایمان، متخصصان و کادر بیهوشی و اتاق عمل این مرکز سالم به دنیا آمدند.

سرپرست بیمارستان شهید بهشتی کاشان با اشاره به اینکه این مادر ۳۹ ساله کاشانی در دومین زایمان خود در بلوک زایمان بیمارستان صاحب سه قلو شد گفت: ۲ پسر و یک دختر هستند که به ترتیب ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم و ۲ کیلو و ۱۵۰ گرم و ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم هستند.