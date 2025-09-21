مادر کاشانی در دومین بارداری ۳ قلو به دنیا آورد

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، مادری باردار از یکی از روستاهای این شهرستان به بخش زنان منتقل و تحت عمل سزارین قرار گرفت.

به گفته وی، این جراحی با همراهی دکتر صمیمی، متخصص زنان و زایمان، و دکتر خندان، متخصص بیهوشی، و همکاری کادر بلوک زایمان، بیهوشی و اتاق عمل انجام شد و سه نوزاد دختر سالم به دنیا آمدند.

پهلوانی افزود: این مادر ۴۰ ساله که دومین زایمان خود را تجربه می‌کرد، فرزندانش را با وزن‌های یک کیلو و ۶۴۰ گرم، دو کیلوگرم و یک کیلو و ۷۰۰ گرم به دنیا آورد.

وی تصریح کرد: مادر و نوزادان با حال عمومی مساعد در بخش بستری تحت نظر متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نوزادان هستند و پس از تکمیل روند درمان مرخص خواهند شد.