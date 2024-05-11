اخلاقی امیری پنجمین نماینده مردم مشهد و کلات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری مشهد، حسنعلی اخلاقی امیری با کسب ۱۱۱ هزار و ۵۹۷ رأی به عنوان پنجمین منتخب مردم مشهد و کلات راهی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

تعداد کل آرای صحیح مأخوذه در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۲۱۲ هزار و ۸۰۹ رأی است و بنابراین اخلاقی توانسته است ۵۲ درصد آرای مردم این حوزه انتخابیه را کسب کند.

نصرالله پژمانفر، علی‌اصغر نخعی‌راد، میثم ظهوریان و احسان عظیمی‌راد چهار منتخب دیگر مردم مشهد و کلات در در مجلس دوازدهم هستند که در مرحله اول انتخابات موفق به کسب رأی اعتماد از مردم شده بودند.