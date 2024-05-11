ابراهیم فهیمی با ۵۰ هزار رای راهی مجلس شد

بهروز زلالی؛ دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از مجموع ۸۹ هزار و ۴۱۲ رأی مأخوذه در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ابراهیم فهیمی گیگلو ۵۰ هزار و ۹۸۳ رأی اخذ و راهی بهارستان شد.

زلالی خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها همچنین امیدعلی رعنایی رقیب انتخاباتی ابراهیم فهیمی توانست ۳۸ هزار و ۴۲۹ رأی را از این مجموع آرا به دست آورد.

وی با اشاره به اینکه با تکمیل ۷ کرسی اردبیل در بهارستان از ۷ خرداد ماه شاهد ورود این نمایندگان به قوه مققنه خواهیم بود، بیان کرد: اردبیل دارای ۷ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که تکلیف ۶ نماینده در ۱۱ اسفند مشخص و در تک حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز روز گذشته شاهد برگزاری دور دوم انتخابات بودیم.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل تصریح کرد: ترکیب ۷ نفره منتخبین استان در مجلس دوازدهم متشکل از علی نیکزاد ثمرین، صدیف بدری و احد بیوته از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، بابک رضازاده از حوزه مشگین‌شهر، وحید کنعانی از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، محمد خوش سیما از حوزه انتخابیه گرمی و ابراهیم فهیمی گیگلو از حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندور هستند.