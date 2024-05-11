سازماندهی هسته اولیه خانه نخبگان با حضور چند هزار نفر از نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان؛ سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه هسته اولیه خانه نخبگان با حضور چند هزار نفر از نخبگان سازماندهی خواهد شد، گفت: در سال جاری با توجه به تمرکز دولت بر موضوع اقتصاد، پنج میز حول پنج موضوع کلیدی اقتصاد ایجاد میشود، تا راهکارهای مناسب را به مسئولان ارائه دهند.
وی افزود: استعدادهای برتر و حوزههای استعدادی بسیار متنوع هستند و در حوزه علمی منحصر نمیشوند. این یک اشتباه است که فکر کنیم مسیر شناسایی و رشد استعدادها تنها از دانشگاه میگذرد. در این حوزه البته برنامهریزی بسیار خوبی برای شناسایی و هدایت مستعدان انجام شده و ریلگذاری بسیار خوبی صورت گرفته است که نتایج آن به زودی قابل لمس است.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: در شیوههای گذشته، مستعدان برتر دانشگاهی از ویترین بنیاد، تسهیلات مورد نظر خود را انتخاب میکردند، بدون اینکه فعالیتها و روند نخبگی آنها رصد شود. نکته جالبتر اینکه بعد از دریافت این تسهیلات، بنیاد ملی نخبگان حتی نمیدانست فرد مستعد برتر در حال انجام چه فعالیتی است.
فرایند نخبگی نیاز به رصد دائمی و مدیریت پیوسته دارد
وی با بیان اینکه «آئیننامه شناسایی رشد و تعالی استعدادهای برتر و نخبگان در مسیر نخبگی» در کمیسیون دائمی بنیاد ملی نخبگان تصویب شده است، تاکید کرد: طبق این آئیننامه، نخبگی یک فرایند از قوه به فعل شدن است و نیاز به رصد دائمی و مدیریت پیوسته دارد. در واقع، با این آئیننامه میتوان انتظار حضرت آقا را برای استقرار فرایند نخبهپروری برآورده و پس از نخبهشناسی و نخبهپروری به نخبهگزینی در بخشهای مختلف کشور اقدام کرد. با این نگاه، میتوان اذعان داشت عرض و طول مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان به اندازه تمام مأموریتهای بخشهای مختلف کشور است.
سیدافقهی با اشاره به اصلاح رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در حوزه شناسایی مستعدان و نخبگان، اظهار داشت: در دور جدید، شناسایی به معنای خود اظهاری وجود نخواهد داشت و بنیاد ملی نخبگان شناسایی فعال را سرلوحه کار خود قرار داده و نخبگان را طبق شاخصهای تعیینشده شناسایی و سپس با آنها ارتباط هدفمند برقرار میکند. این روند در سال جاری برای اولین بار در تاریخ بنیاد ملی نخبگان اجرا میشود.
بنیاد ملی نخبگان بر تصدیگری تاکید ندارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: در روش شناسایی فعال، اولاً تعداد بیشتری از افراد که در فرایند خود اظهاری شرکت نمیکردند شناسایی خواهند شد که اتفاقاً بخش زیادی از این افراد نخبگان واقعی هستند که پیشتر به هر دلیلی از خود اظهاری پرهیز داشتند. به عنوان نمونه، در گذشته تعداد زیادی از برگزیدگان المپیادهای علمی در دایره نخبگان شناسایی شده قرار نداشتند که این یک ضعف بزرگ برای حرکت بنیاد ملی نخبگان بود که یک فرد افتخارآفرین در مقیاس جهانی، به عنوان مستعد برتر در دایره شناسایی نخبگان کشور قرار نداشته باشد و موضوع مهم دیگر اینکه بنیاد ملی نخبگان در رویکرد جدید در تصدیگری تاکید ندارد و در واقع به عنوان یک نهاد تنظیمگر فعالیت میکند و به فرموده حضرت آقا به دانشگاه نگاه ستادی دارد و از ابزارهای دانشگاه برای پیشبرد اهداف استفاده میکند. از طرفی، با تصویب این آئیننامه، میتوان ادعا کرد این اقدام یک تحول بزرگ در مسیر نخبگی بود.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: در رویکرد جدید، بنیاد، استاد را محور حمایت از مستعدان برتر قرار داده است. در واقع در این رویکرد، هیچ حمایت مستقیمی توسط بنیاد ملی نخبگان از مستعدان برتر انجام نمیپذیرد؛ بلکه بنیاد ملی نخبگان از اساتید و اساتید از دانشجوی مستعد حمایت میکنند. این یعنی مسیر نخبگی به شکل استاد محور طی میشود. این اقدام سبب میشود مکانیزم اصالتبخشی به اساتید و شاگرد پروری بیش از گذشته شکل بگیرد.
پایش و جذب نخبگان و توسعه اثربخشی
سیدافقهی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار استاد راهبر شناسایی شدهاند که ظرفیت و صلاحیت و اهلیت شاگرد پروری دارند، ادامه داد: دانشجوی مستعد برتر پس از انتخاب استاد راهبر در مسیر نخبگی قرار میگیرد. همچنین در حوزه اثربخشی نخبگان، دو مدیریت «پایش و جذب نخبگان» و «توسعه اثربخشی» شکل گرفته است.
راهاندازی خانه نخبگان و ایجاد پنج میز حول پنج موضوع کلیدی اقتصادی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به راهاندازی خانه نخبگان، یادآور شد: خانه نخبگان با این هدف شکل گرفت که مجموعه نخبگان کشور در همه شئون مختلف حول مسائل اساسی کشور هماندیشی کنند و به صورت هدفمند راهکاری متناسب با شرایط کنونی ارائه دهند. هسته اولیه خانه نخبگان با حضور چند هزار نفر از نخبگان سازماندهی خواهد شد و در سال جاری با توجه به تمرکز دولت بر موضوع اقتصاد، پنج میز حول پنج موضوع کلیدی اقتصاد ایجاد خواهد شد تا راهکارهای مناسب را به مسئولان ارائه دهند
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