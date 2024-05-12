  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۶

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل خبر داد؛

جذب ۲۰۰ نفر آموزگار در آموزش و پرورش اردبیل

جذب ۲۰۰ نفر آموزگار در آموزش و پرورش اردبیل

اردبیل - مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۲۰۰ نفر پس از سپری کردن فرآیند ارزیابی تکمیلی در رشته آموزگاری جذب آموزش و پرورش استان اردبیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: بسترهای لازم و تجهیزات برگزاری آزمون استخدامی در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل فراهم شده است و ۲۰۰ نفر در رشته آموزگاری جذب آموزش و پرورش استان اردبیل خواهند شد.

وی بیان کرد: این افراد از میان ۶۰۰ نفر از داوطلبانی که مراحل گزینش و معاینات پزشکی را گذارنده پس از طی کردن فرآیند ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری که از ۲۲ اردیبهشت ماه در ۴ حوزه در اردبیل آغاز شده است، استخدام آموزش و پرورش می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین آزمون کتبی استخدامی دبیری و هنرآموزی در ۲۸ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.

صفری به به آمار دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان اردبیل اشاره کرد و گفت: امسال ۳۶ هزار نفر از دانش آموزان در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند که با در نظرگرفتن داوطلبان ترمیم معدل این عدد به بیش از ۴۰ هزار نفر هم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: امتحانات نهایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت در ۱۰۱ حوزه امتحانی رسماً آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6104321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اطهری IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام قبل از هراقدامی فعلا پول معلمانی که۱۴۰۱تابستان تقویتی کار کردن رو بپردازید انصاف نیست تابستانشون رو خراب کردن شماخودتون اضافه کار گرفتین معلم تو کرمای مرداد مدرسه بوده بدون هیچ تقدیروتشکریواینکه به فکر مدارسی باش که نهایی میدن ومعلم مربوطه معلم غیرمرتبط بوده وهمینطور انتصاب مدیران شایسته

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها