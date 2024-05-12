جذب ۲۰۰ نفر آموزگار در آموزش و پرورش اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: بسترهای لازم و تجهیزات برگزاری آزمون استخدامی در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل فراهم شده است و ۲۰۰ نفر در رشته آموزگاری جذب آموزش و پرورش استان اردبیل خواهند شد.

وی بیان کرد: این افراد از میان ۶۰۰ نفر از داوطلبانی که مراحل گزینش و معاینات پزشکی را گذارنده پس از طی کردن فرآیند ارزیابی تکمیلی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری که از ۲۲ اردیبهشت ماه در ۴ حوزه در اردبیل آغاز شده است، استخدام آموزش و پرورش می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین آزمون کتبی استخدامی دبیری و هنرآموزی در ۲۸ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.

صفری به به آمار دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان اردبیل اشاره کرد و گفت: امسال ۳۶ هزار نفر از دانش آموزان در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند که با در نظرگرفتن داوطلبان ترمیم معدل این عدد به بیش از ۴۰ هزار نفر هم خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: امتحانات نهایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت در ۱۰۱ حوزه امتحانی رسماً آغاز خواهد شد.