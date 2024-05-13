پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ از بین دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی سایر دانشگاه‌ها (مشروط به اینکه تا تاریخ ۱۴۰۳ شهریور ۳۱ دانش آموخته شوند)، بر اساس «آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره ۳۰۷۸۶۲/۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» فقط در رشته علوم قضائی و به صورت بورسیه قوه قضائیه با شرایط ذیل دانشجو می‌پذیرد.

شرایط داوطلبان:

_ پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً یک بار امکان پذیر است (دانش آموختگان ۱ مهر ۱۴۰۲ به بعد حق ثبت نام دارند).

_ داوطلبان باید دانش آموخته یا دانشجوی کارشناسی حقوق یا رشته‌های مرتبط باشند.

_ داوطلبان باید دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی پیوسته دوره روزانه و شبانه از دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های امام صادق (ع)، شهید مطهری، مفید قم، علوم اسلامی رضوی باشند.

دانشجویان و دانش آموختگان باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی از نظر معدل کل نمرات جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند. (دانشجویان تحصیل همزمان، پس از ۸ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی و حداکثر در مدت ۱۰ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند)

در طول ۶ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ۲۰ درصد برتر باشند، (به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون).

برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی حقوق، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون.

توجه:

از کلیه داوطلبان مصاحبه علمی به عمل خواهد آمد (تاریخ مصاحبه داوطلبان بدون آزمون همزمان با مصاحبه داوطلبان با آزمون خواهد بود و از طریق وب سایت دانشگاه علوم قضائی به اطلاع خواهد رسید.)

در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارک مربوطه باید همراه متقاضی باشد.

پذیرفته شدگان در صورت داشتن شرایط (معدل کارشناسی بالای ۱۶، سن حداکثر ۲۸ سال، موفقیت در مصاحبه، گزینش و …) بورس قوه قضائیه خواهند شد.

ثبت نام قطعی، پس از پذیرش علمی، منوط به تأیید هیئت مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؛ بنابراین دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور خواهد بود.

داوطلبان می‌توانند بر حسب علاقه و تمایل خود و به ترتیب اولویت هر ۱۴ رشته فوق را انتخاب و در کاربرگ ثبت نام وب سایت دانشگاه علوم قضائی درج کنند.

تذکرات لازم برای داوطلبان:

_ دانشجویان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم کسب معدل ۱۶ یا از دست دادن شرایط و صلاحیت‌های عمومی و علمی موظفند تمامی هزینه‌های تحصیلی و مقرری دریافتی را مطابق تعهدنامه محضری، به تشخیص دانشگاه و قوه قضائیه بازپرداخت کنند.

_ دانشجویان در طول دوره تحصیل دروس فرهنگی، کارآموزی، حوزوی و کارگاه‌های مهارت افزایی را در چارچوب برنامه مصوب وزارت، تحقیقات و فناوری علوم خواهند گذراند.

پذیرش دانشجو از میان داوطلبان مرد است.

مدت استفاده از بورس تحصیلی حداکثر شش نیم سال است.

فارغ التحصیلان بورسیه چنانچه حداقل معدل ۱۶ را کسب نمایند، برای تصدی منصب قضاء جذب دستگاه قضائی خواهند شد و در غیر این صورت مطابق بند (۱) عمل خواهد شد.

این رشته فاقد پایان نامه است.

برنامه درسی و سرفصل دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در وب سایت دانشگاه در دسترس است.

مدارک اسکن شده مورد نیاز:

_ عکس ۴*۳

_ تصویر صفحه اول شناسنامه

_ تصویر کارت ملی

_ تصویر گواهی معدل و رتبه (مطابق با کاربرگ نمونه در سایت دانشگاه علوم قضائی)

_ تصویر مدرک تحصیلی (داوطلبانی که فارغ التحصیل شده اند)

_ تصویر ریز نمرات

متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ فرصت ثبت نام دارند.