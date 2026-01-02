به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در اولین روز سفر به مدینه منوره، در جلسهای با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، سرکنسول کشورمان در جده و همکاران بعثه، ستاد و دفتر نمایندگی بعثه در شهر پیامبر ضمن تبریک اعیاد ماههای رجب و شعبان و شکرگزاری به درگاه الهی برای توفیق حضور در جوار حرم پیامبر اکرم (ص)، خدمت به زائران خانه خدا، حرم نبوی، ائمه مظلوم بقیع را نعمتی بزرگ دانست.
وی با اشاره به ازسرگیری سفر عمره پس از وقفهای حدود ۱۰ ساله اظهار داشت: سال گذشته سال آغاز و فراهمسازی مقدمات بود و امسال با تجربههای بهدستآمده، شاهد ارائه خدمات بهتر و گزارشهای امیدبخش هستیم، اما نباید به اقدامات انجامشده بسنده کرد و لازم است همواره بهدنبال نوآوری، پویایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده باشیم.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر توجه همزمان به سیاستهای کشور میزبان و اهداف معنوی زائران افزود: هدف از همه این خدمات، ترسیم و تحقق مسیر معنوی صحیح برای زائر است و اگر این هدف فراموش شود، همه زحمات اجرایی بیثمر خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی چالشهای اجرایی از جمله کم شدن آموزش قبل از سفر و همزمانی اعزام دانشآموزان و دانشجویان مختلط اشاره کرد و گفت: این موارد باید برای عمره آینده بهطور کامل آسیبشناسی و برطرف شود؛ چراکه کوچکترین مشکل میتواند تلاشهای گسترده مجموعهها را زیر سوال ببرد.
وی ادامه داد: ما امانتدار یادگاران مردم هستیم و خانوادهها عزیزترین سرمایه خود را در اختیار مجموعه حج و زیارت قرار میدهند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت بر تقویت ارتباط مستمر و مؤثر میان بخشهای اجرایی مدینه و مکه، ستاد مرکزی و مجموعههای کنسولی تأکید کرد و افزود: فاصله جغرافیایی نباید مانع تعامل و هماهنگی فزاینده باشد و با وجود امکانات ارتباطی برخط، این ارتباطات باید منسجمتر و فعالتر دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به اهمیت برنامههای فرهنگی اثرگذار، خواستار ارتقای کیفی تولیدات رسانهای و محتوایی شد و تصریح کرد: موفقیت در خدمترسانی نیازمند «حُسن تقدیر» یعنی برنامهریزی دقیق و «حُسن تدبیر» یعنی اجرای صحیح است و این دو باید در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعههای اجرایی، فرهنگی، سیاسی و کنسولی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی، هماهنگی و تلاش مضاعف، خدمات عمره روزبهروز پویاتر شده و رضایت زائران و خشنودی حضرت ولیعصر (عج) حاصل شود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه مسئولان حاضر، به ارائه گزارش پرداختند.
نظر شما